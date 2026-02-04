Jefa de seguridad de la NFL asegura que no habrá agentes del ICE en el Super Bowl

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.

SAN FRANCISCO.- La jefa de seguridad de la NFL , Cathy Lanier , dijo este martes que los agentes estadounidenses del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) no tendrán ningún papel en el Super Bowl de este fin de semana en California.

Informes recientes de medios estadounidenses indicaban que habría presencia de agentes del ICE en servicio durante el juego del domingo en el Levi's Stadium, en Santa Clara, donde los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle pugnarán por la corona del football americano.

Sin embargo, Lanier dijo en rueda de prensa este martes que "no hay operaciones planificadas del ICE ni de control de inmigración programadas en torno al Super Bowl ni en ninguno de los eventos relacionados".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

Añadió que los planes de seguridad para el evento anual más importante del calendario deportivo estadounidense serían similares a los de ediciones anteriores y que no existían "amenazas conocidas, específicas ni creíbles" contra la cita.

Agentes del ICE fuertemente armados y enmascarados han sido desplegados en varias ciudades estadounidenses como parte de la política de mano dura en materia de inmigración del presidente Donald Trump.

Recientemente, el despliegue de esa fuerza ha desatado indignación pública tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE el mes pasado en Mineápolis.

"No hay actividades de control del ICE planificadas", afirmó Lanier. "Estamos seguros de ello".

Tampoco en los JJOO de Invierno

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense no tendrán ningún papel operativo en los Juegos Olímpicos de Invierno, declaró este miércoles el ministro del Interior de Italia, a dos días de que empiece oficialmente el evento en el norte del país.

Las recientes redadas contra migrantes indocumentados por agentes del ICE en Mineápolis, en el norte de Estados Unidos, causaron indignación y dieron lugar a grandes protestas. Dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron por disparos de agentes federales en el marco de esas operaciones.

Pero el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, precisó en el Parlamento que los agentes del servicio de seguridad interior (HSI), una división del ICE, operarán únicamente dentro de las misiones diplomáticas estadounidenses y que "no son agentes operativos" ni "tienen funciones ejecutivas".

FUENTE: AFP