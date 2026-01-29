Tom Homan advierte a grupos de izquierda que financian ataques contra ICE: "Se acerca la justicia"

WASHINGTON.- El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan , lanzó una dura advertencia a los grupos de extrema izquierda que, según denunció, financian y coordinan ataques contra agentes y operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ), asegurando que enfrentarán consecuencias legales.

“Sobre la organización y la financiación de los ataques contra ICE, no voy a responder mucho porque no voy a revelar nuestra responsabilidad, pero rendirán cuentas. Se hará justicia ”, declaró Homan durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves en Minneapolis.

Homan también responsabilizó a la retórica hostil contra ICE y otras agencias federales de inmigración, proveniente tanto de Minnesota como de otros estados, por el aumento de los episodios violentos contra funcionarios federales.

“Durante los últimos dos meses rogué en televisión que cesara la retórica. En marzo dije que si no paraba, habría derramamiento de sangre. Y lo ha habido. Ojalá no tuviera razón. No quiero ver morir a nadie”, afirmó el funcionario, según reseñó The New York Post.

El zar fronterizo fue enviado a Minnesota por el presidente Donald Trump a principios de esta semana, tras una serie de incidentes violentos y protestas contra las operaciones federales en la zona.

Posible reducción de agentes si hay cooperación local

Homan explicó que la administración Trump podría reducir la presencia federal en Minneapolis si disminuye la hostilidad contra los agentes y se mantiene la cooperación de las autoridades estatales y locales.

Indicó que la próxima reducción de personal es resultado de conversaciones con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison. “Con base en las conversaciones que he tenido con el gobernador y el fiscal general, podemos comenzar a utilizar esos recursos”, señaló, agregando que los federales podrán concentrarse en inmigrantes ilegales criminales detenidos en cárceles, con menos despliegue en las calles.

No obstante, advirtió que cualquier reducción dependerá del cumplimiento de los acuerdos y que el personal será redesplegado si la cooperación se interrumpe o se reaviva la retórica hostil.

Actualmente, hay alrededor de 3,000 agentes federales —entre ICE y la Patrulla Fronteriza— operando en Minneapolis, una cifra que supera ampliamente a la policía local, que cuenta con unos 600 efectivos, confirmó Homan.

“No estamos renunciando a la misión”

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó públicamente la Operación Metro Surge de la administración Trump, sugiriendo que los federales pretendían que las autoridades locales hicieran cumplir las leyes migratorias. Homan rechazó esa interpretación.

“Para ser claros, no acordamos con los funcionarios estatales y locales de Minnesota su participación en la aplicación de las leyes migratorias”, precisó. “Les pido que sean policías que colaboren con los agentes para ayudarnos a sacar de las calles a los extranjeros delincuentes”.

Bajo el nuevo enfoque descrito por Homan, el gobierno federal será más selectivo en sus operaciones, concentrándose en inmigrantes ilegales con antecedentes criminales. Sin embargo, subrayó que nadie en situación irregular está exento de responsabilidad.

“Si estás en el país sin documentos, nunca estás descartado”, advirtió. “No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto. Simplemente lo estamos haciendo de forma más inteligente”, concluyó.

FUENTE: Con información de The New York Post