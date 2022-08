El documento fue presentado bajo sellos, y según la información se trata de una propuesta que oculta los datos que considera más sensibles para "no estropear" la investigación.

El documento, que debe detallar las motivaciones del Departamento de Justicia y podría revelar la identidad de algunas personas implicadas en el asunto, debe ser publicado a más tardar el viernes a las 16H00 GMT, decretó el juez federal Bruce Reinhart.

Sin embargo, la mayoría de los elementos del allanamiento probablemente se mantendrán en secreto, debido a una petición del Departamento de Justicia, según el cual existe una necesidad "imperiosa" de ocultar partes importantes del documento, según la justificación del Gobierno.

El juez ordenó el lunes que se publicara al menos una parte del relato, al citar el interés público que existe acerca del allanamiento de un expresidente estadounidense, un hecho sin precedentes.

Según las autoridades, sin embargo, necesitará un retoque "tan importante que el resto del texto divulgado estaría desprovisto de cualquier contenido significativo".

La versión del Departamento de Justicia

“Estados Unidos ha presentado un documento sellado según la orden de la corte del 22 de agosto”, dijo el vocero del Departamento de Justicia, Anthoney Coley, en un comunicado. “El Departamento de Justicia se niega respetuosamente a hacer mayores declaraciones mientras la corte estudia el asunto”, justifico.

Reinhart le había dado plazo al departamento hasta el jueves al mediodía para presentarle el documento abreviado que quiere hacer público. Pero reconoció el lunes que las llamadas redacciones, los párrafos ennegrecidos, serían tan extensos que el documento, según su juicio, "resultaría incomprensible".

El juez, un donante demócrata a la campaña de Barack Obama, en 2018, analizará como parte de una moción interpuesta por los principales medios de Estados Unidos que piden su divulgación.

Reinhart dijo que revisará el documento editado por el Gobierno y verá si es necesaria alguna otra edición, y valora si valdría la pena publicarlo, al señalar que si es mucho lo que se oculta no va a ofrecer a la prensa “sustancia” de la causa sino mas bien una versión incomprensible de la misma. El juez no ha decidido por tanto si publicará o no la “declaración jurada” que justificó el allanamiento a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, el pasado 8 de agosto, en el que participaron una treintena de agentes del FBI, que permanecieron más de 9 horas en el registro.

Los documentos ya publicados como parte de la investigación revelan que el FBI retiró de la propiedad 11 juegos de documentos secretos, incluso con información marcada como "top secret", el secreto máximo.

Medios periodísticos argumentaron ante la corte la semana pasada a favor de la revelación del documento, dado el extraordinario interés del público en el allanamiento de la morada de un expresidente, un hecho son precedentes en la historia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia se opuso con el argumento de que la declaración revelaría información "confidencial sobre testigos y las técnicas de investigación empleadas".

Reinhart ha dicho que aunque comprende las inquietudes del departamento, no se inclina por mantener todo el documento bajo sello. Ordenó a las autoridades que le entregaran una versión indicando las partes que quieren mantener en secreto.

El expresidente Donald Trump interpuso una demanda contra el FBI para evitar que continúe analizando las pruebas confiscadas en su residencia en Mar-a-Lago en Florida, durante el allanamiento.

También pidió al juez que designe a un "tercero independiente" [agente neutral] que supervise el manejo de los documentos que le fueron incautados tras el operativo que realizó el FBI en su propiedad, ordenado por el Gobierno.

La demanda fue presentada en momentos que el juez magistrado federal de Florida, Bruce Reinhart reconoció que las censuras hechas a una declaración jurada del FBI que detalla el fundamento para el allanamiento de la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump podrían ser tantas que causarían que el documento “no tenga sentido” si se difunde públicamente.

El FBI allanó el 8 de agosto la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, e incautó cajas de documentos confidenciales que el republicano no devolvió a los poderes públicos.

Trump, quien coquetea con la idea de ser candidato a la elección presidencial de 2024, calificó la redada como una "caza de brujas".

El multimillonario acusó el jueves a "los fiscales demócratas de la izquierda radical" de "registrar ilegalmente" su casa, en su red Truth Social.

"Incluso forzaron mi caja fuerte, un acto incalificable", lamentó.