Juez de EEUU descarta la pena de muerte contra acusado de matar a un alto ejecutivo de seguros

Los seguidores de Luigi Mangione pasaron la madrugada haciendo fila en la gélida calle para asegurar un sitio en la audiencia

Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 

Curtis Means-Pool/Getty Images/AFP

NUEVA YORK.- Un juez federal bloqueó el viernes la posibilidad de que los fiscales soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en 2024.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, fue tiroteado en Manhattan el 4 de diciembre de ese año, cuando salía de su hotel.

Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
NUEVA YORK

Luigi Mangione acusado de asesinar a ejecutivo de seguros médicos se declara "no culpable"
Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
JUSTICIA

Tribunal federal libra de la pena de muerte a acusado por asesinato de ejecutivo de empresa de salud

El juez desestimó los cargos de asesinato y porte de un arma con silenciador contra Mangione, que podrían significar la pena de muerte.

El sospechoso de 27 años de edad todavía enfrenta cargos en su caso federal por acoso, y a nivel estatal por asesinato, que puede darle cadena perpetua.

Este mes, en la corte, la defensa presentó una moción y hubo argumentos orales para desestimar los cargos tres y cuatro -acoso interestatal y asesinato con arma de fuego-, que son los que convierten su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

El frío no frena a los seguidores de Mangione

Como viene siendo habitual, un grupo de mujeres vestidas de verde -color que se ha convertido en símbolo de apoyo a Mangione, por el personaje del videojuego Super Mario- hizo cola fuera del tribunal de la Gran Manzana para poder entrar a la audiencia como público, pese a que la sensación térmica rondaba hoy por la mañana los -20 º Celsius (-4º Fahrenheit).

El equipo de seguridad de la corte explicó a EFE que los seguidores de Mangione pasaron la madrugada haciendo fila en la gélida calle para asegurar un sitio en la audiencia, que tiene una docena de asientos reservados para civiles.

Hoy, lo más comentado en los pasillos fue el caso de un hombre que fue arrestado el miércoles tras presentarse en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Mangione alegando ser agente del FBI y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven.

El hombre, que tenía en una bolsa un tenedor para barbacoa y una cuchilla circular de acero, similar a un cortador de pizza, fue detenido y está acusado de hacerse pasar por agente del FBI.

Al margen, en la vista de hoy, la jueza Garnett también podría resolver qué pruebas podrían ser suprimidas.

La semana pasada, en otra audiencia, el equipo de defensa de Mangione argumentó que las pruebas incautadas de su mochila cuando se le detuvo en un McDonald's de Pensilvania cinco días después del tiroteo deberían ser excluidas de su juicio.

La selección del jurado para el juicio federal contra Mangione podría empezar el 8 de septiembre y el juicio programarse para este octubre o enero de 2027, dependiendo de si se enfrenta a una acusación de pena de muerte, lo cual podría retrasar ese proceso de selección de jurado.

