Tribunal federal libra de la pena de muerte a acusado por asesinato de ejecutivo de empresa de salud

Luigi Mangione, acusado por la fiscal general, comparece en el Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Un tribunal federal evitó la aplicación de la pena de muerte a Luigi Mangione, acusado por el homicidio del ejecutivo de la empresa UnitedHealthcare Brian Thompson, al rechazar los cargos fiscales más graves de asesinato con violencia y uso arma de fuego que implican la ejecución del castigo capital.

La juez federal Margaret Garnett, con su fallo de este 30 de enero, impide que la fiscalía pueda solicitar la pena máxima por el homicidio que ocurrió en las afueras de la importante compañía de salud, en Nueva York, en diciembre de 2024, y que causó conmoción en EEUU.

Y también replantea un nuevo debate sobre la pena de muerte en el país, según se informó.

Fallo sin pena de muerte

Garnett argumentó que, aunque “puede parecer una interpretación forzada y extraña”, el fallo es “el esfuerzo del tribunal por aplicar fielmente la doctrina del Supremo a los cargos de este caso, luego de haber analizado la naturaleza de los delitos imputados.

“La ley debe ser la única preocupación del tribunal”, advirtió en su fallo en el caso, por el que Mangione continuará acusado por cargos de acoso, dijeron agencias.

Según el reporte, Mangione, de 27 años de edad en la actualidad, fue acusado por cuatro cargos, tras ser arrestado en un local de comida rápida en Altoona, Pensilvania, el 9 de diciembre de 2024 y llevado a tribunales

Los dos cargos más graves fueron por asesinato con arma de fuego y otro por uso de armas, ya eliminados, y los otros dos por acoso.

Por estos últimos, el acusado se enfrentaría a condena a cadena perpetua sin derecho a libertad bajo fianza, según las leyes estadounidenses.

FUENTE: Con información agencias, Infobae