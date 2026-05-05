Juez de Nueva York fija audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para el 30 de junio

Dibujo de la artista Jane Rosenberg de una audiencia del depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) y su esposa Cilia Flores (izquierda), junto a sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack, ante el juez federal en Nueva York.

NUEVA YORK .- El juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, acordó celebrar el 30 de junio próximo la nueva audiencia en el proceso que se sigue en EEUU de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores , exjefes del régimen de Venezuela, por conspiración en el narcotráfico entre otros delitos.

El magistrado fijó este lunes la fecha tras aceptar la petición conjunta hecha por los defensores de Maduro y Flores, y la Fiscalía, luego de haberse resuelto el problema del pago de la defensa de los encausados que puso en riesgo la continuidad del proceso.

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Los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly, de Maduro y Flores respectivamente, afinaban la estrategia de buscar la nulidad de los cargos con base en un supuesto desconocimiento de la justicia estadounidense del derecho a la defensa privada, al bloquear los fondos para el pago de los honorarios.

Audiencia de Maduro y Flores

La decisión judicial implica que los lapsos procesales comienzan a correr a partir de la nueva audiencia, lo que supone que el proceso se alarga al quedar excluido el tiempo de incidencias con base a los cómputos previstos en el Juicio Rápido, se explicó.

Además, se informó que el juez Hellerstein aceptó también la decisión de los abogados de no insistir en los alegatos sobre la Sexta Enmienda para anular el proceso.

No obstante tras la decisión de Hellerstein, los encausados tendrían abierta la posibilidad de presentar una futura moción en este sentido, que fue una de las consideraciones de la OFAC.

De no ocurrir un nuevo aplazamiento, Maduro y Flores serán trasladados al tribunal de Nueva York desde el centro de detención de Brooklyn para nueva audiencia donde el juez podría decidir sobre el enjuiciamiento por los cargos fiscales.

FUENTE: Con información de elnacional.com