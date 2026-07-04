sábado 4  de  julio 2026
Puerto Rico

Jueza de Inmigración en Florida podría ser nombrada jefa de la fiscalía federal en San Juan

Julia Díaz-Rex se desempeña actualmente como jueza en la corte de inmigración en Orlando, Florida, sustituiría al fiscal Stephen Muldrow

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría considerando nombrar a la jueza de inmigración en la Florida, Julia Díaz-Rex, como fiscal federal en San Juan, Puerto Rico, en sustitución del saliente fiscal, Stephen Muldrow, de acuerdo con reportes del diario El Nuevo Día.

La posibilidad del nombramiento de Díaz-Rex, que actualmente se desempeña como jueza en la corte de Inmigración en Orlando, surge tras la renuncia de Muldrow como fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, tras 37 años de labores en esa agencia.

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De acuerdo con el diario, que hizo eco de una publicación del exfiscal federal Osvaldo Carlo, la renuncia de Muldrow se habría originado luego de que un agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) le llamó en el marco del proceso de verificación del historial de la actual jueza de inmigración que ocuparía el cargo de Muldrow.

"El jefe de fiscales, Stephen Muldrow, se enteró de que lo habrían de sustituir en su cargo cuando un agente del FBI lo entrevistó en relación con su futura suplente. Los oficiales del Departamento de Justicia federal no tuvieron la cortesía de llamarle para informar que habría de ser sustituido", publicó Carlo en la red social X.

"Carlo, así como otras dos fuentes, ha confirmado que la llamada del agente del FBI a Muldrow fue sobre Díaz Rex, quien es coronel en la Reserva del Ejército estadounidense, en la que ha sido además consejera legal, entre varias otras tareas", reseña el medio.

Díaz-Rex no es ajena a la oficina federal en Puerto Rico; fue fiscal en San Juan, fue jefa de la Unidad de Narcóticos y estuvo a cargo de casos de gran envergadura como el caso en la Tómbola de Sabana Seca, una masacre en la que perecieron 7 personas y otras 17 resultaron heridas.

El nombramiento de Julia Díaz-Rex tendría que ser aprobado por el Senado y confirmado por el presidente Donald Trump.

FUENTE: Diario El Nuevo Día

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