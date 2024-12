Jugador de Super Bowl se convierte en campeón para las mascotas sin hogar

Los zapatos harán su debut el día del juego el 29 de noviembre cuando los Chiefs se enfrenten a los Raiders de Las Vegas en casa (3 p.m. EST en Amazon Prime). Harán una segunda aparición en el Arrowhead Stadium el 8 de diciembre contra los L.A. Chargers (8:20 p.m. EST por NBC).

"Me encanta la misión de Best Friends de intentar poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues de animales de los Estados Unidos", dijo Derrick Nnadi, tackle defensivo de los Kansas City Chiefs.

“Cuando trabajo con las mascotas de los albergues, siempre pienso en cuál es su situación y cómo podemos ayudarlas. Todo perro puede ser un buen perro, y todo perro y gato merece encontrar un hogar amoroso”.

“My Cause My Cleats” es una iniciativa de la NFL que permite a los jugadores crear y usar tacos diseñados a medida durante semanas designadas de la temporada. Luego, los jugadores, entrenadores y personal muestran su apoyo a las organizaciones que son importantes para ellos.

"Es un gran honor tener a alguien tan talentoso como Derrick defendiendo nuestro objetivo de lograr que el país sea No-Kill para el 2025", dijo Julie Castle, directora ejecutiva de Best Friends Animal Society. "El compromiso de Derrick con los animales se refleja en su trabajo continuo en Kansas City y es el ejemplo perfecto de cómo caminar por nuestros mejores amigos dentro y fuera del campo".

Además de representar a Best Friends Animal Society, uno de los zapatos My Cause My Cleats de Nnadi apoyará su fundación, la Fundación Derrick Nnadi.

“Tengo la suerte de poder ayudar a una variedad de personas y mascotas a través de mi fundación. Ahora, al agregar Best Friends a la mezcla, estoy entusiasmado por la oportunidad de impactar positivamente las vidas de aún más perros y gatos”, dijo Nnadi.

Después de que los zapatos se usen el 8 de diciembre, se subastarán y las ganancias se destinarán a la Fundación Derrick Nnadi. La campaña también creará conciencia y brindará a los fanáticos la oportunidad de donar a Best Friends a través de la plataforma Rayze.

