¿Kevin McCarthy le dio un codazo a Tim Burchett en el Capitolio?

La versión de Tim Burchett

Primero, Tim Burchett dijo que Kevin McCarthy es un "abusón". Como expresó: "Me dieron un codazo en la espalda y me tomó por sorpresa porque fue un golpe limpio en los riñones. Y me volví (y) ahí estaba Kevin, y por un momento estaba un poco confundido, qué diablos acaba de pasar, y luego lo perseguí, por supuesto. Ahora es el tipo de persona que cuando eras niño lanzaba una piedra sobre la cerca y corría a esconderse detrás de la falda de su mamá".

Según agregó: "Por supuesto, como siempre... lo niega o culpa a otra persona o algo así. Y fue un poco tenso. Pero simplemente retrocedí porque no veía ninguna razón. No estaba ganando nada con eso. Todos lo vieron. Así que no importa realmente".

Además, dijo que sentía "un poco" de dolor, aunque "no fue gran cosa, y he tenido cosas peores". Por eso dijo que no buscará atención médica, y tampoco un abogado ni una "validación ética".

Incluso admitió que estaba dispuesto a dialogar con Kevin McCarthy y a perdonarlo.

Declaraciones de Kevin McCarthy

Por su parte, Kevin McCarthy fue tajante al negar lo ocurrido. "No lo empujé ni le di un codazo. Es un pasillo estrecho. Si golpeara a alguien, lo sabrían", dijo a CNN. Y añadió: "Si le diera un puñetazo en el riñón a alguien, estaría en el suelo".

El careo escaló a otro nivel después de esta declaración, ante la cual Burchett respondió alegando que no era seria esa explicación. "Hay 435 congresistas, yo fui uno de los ocho que votaron en su contra. Ese pasillo estaba... hay mucho espacio, podrían caminar cuatro lado a lado. Él eligió hacer lo que hizo. Y, ya sabes, terminará aquí. Estoy seguro de que será solo un pequeño asterisco en su carrera destacada", afirmó Burchett.

Durante otra rueda de preguntas, Burchett fue más incisivo y se refirió al presunto historial violento de McCarthy: "Primero dijo que no sucedió. Y luego dijo que simplemente me rozó. Y luego dijo que el pasillo estaba lleno. Y luego lo último que dijo fue que, si lo hubiera golpeado, lo habría sabido. Así que elige lo que quieras, no importa. Realmente no me importa porque él tiene un historial, en mi opinión, de este tipo de actividad. Y muestra exactamente por qué no debería ser presidente".

Asimismo, destacó que con esa actitud McCarthy representa una "vergüenza" para el caucus republicano.

Queja de Matt Gaetz

El representante republicano Matt Gaetz, de Florida, está presentando una queja formal de ética contra Kevin McCarthy por el presunto altercado con Burchett.

Gaetz, quien ha sido uno de los principales antagonistas de McCarthy y lideró la campaña para destituirlo como presidente, no fue testigo de la interacción, aunque esto no es óbice para que pueda presentar una queja al Comité de Ética de la Cámara.

Aunque Burchett "aprecia" que Gaetz lo respalde, subrayó que no iba en esa dirección. Pero Gaetz dijo que tienen un "deber de investigar" y acusó a McCarthy de violar el código de conducta de los miembros.

Semanas de asperezas en la Cámara de Representantes

El incidente se produce en un momento en que las tensiones están en su punto más alto en la Cámara, con los miembros en sesión durante 10 semanas consecutivas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), dijo el martes que la pausa por Acción de Gracias permitiría a los miembros regresar a casa y "enfriarse".

FUENTE: CNN / Forbes / NBC News