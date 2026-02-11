miércoles 11  de  febrero 2026
EEUU: Incursión de drones de cártel mexicano provoca cierre aéreo en El Paso

"La amenaza fue neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Las restricciones se levantaron y los vuelos normales se reanudaron", afirmó el secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy

Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para garantizar la seguridad de los efectivos militares en respaldo al Departamento de Guerra originaron la cancelación de centenares de vuelos (Imagen referencial)

Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para "garantizar la seguridad" de los efectivos militares en respaldo al Departamento de Guerra originaron la cancelación de centenares de vuelos (Imagen referencial)

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON- Estados Unidos anunció el miércoles que interceptó y neutralizó drones de los cárteles mexicanos, horas después de haber cerrado brevemente el aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas).

Un responsable estadounidense afirmó, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos de la droga penetraron en el espacio aéreo de Estados Unidos.

Las fuerzas militares "tomaron medidas para desactivar los drones", tras lo cual el Pentágono determinó junto al organismo regulador de la aviación (FAA) que "no existía ninguna amenaza para el transporte comercial", precisó dicha fuente.

El sobrevuelo de drones operados por un cartel del narcotráfico provocó la suspensión temporal de vuelos del aeropuerto de El Paso (Texas), en la frontera con México, por razones de seguridad, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien afirmó que la "amenaza" ya fue "neutralizada".

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) y el Departamento de Guerra "actuaron con rapidez para hacer frente a una incursión de drones de un cartel", escribió Duffy en la red social X poco después de que la FAA anunciara la reanudación de las operaciones áereas desde la localidad texana.

Seguridad nacional

"La amenaza fue neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región. Las restricciones se levantaron y los vuelos normales se reanudaron", afirmó el secretario de Transporte.

La FAA emitió un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 11 de febrero.

La restricción abarcó un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

Todas las aerolíneas tuvieron que suspender sus vuelos hacia o desde esta urbe, fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez.

"El cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso fue levantado. La aviación comercial no está amenazada. Todos los vuelos reanudan sus operaciones", declaró la FAA en X.

El aeropuerto de El Paso recibió 3,49 millones de pasajeros durante los 11 primeros meses de 2025.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Southwest, Delta, United y American, sirven esa importante urbe del sur del país.

Actividad militar de EEUU cerca de México

El presidente Donald Trump ha advertido en varias ocasiones desde que inició su segundo mandato que está dispuesto a intervenir en cualquier momento contra objetivos que califica de "narcoterroristas" en cualquier país al sur de la frontera.

"Los cárteles dirigen México. Es muy, muy triste ver y contemplar lo que ha pasado en ese país", declaró recientemente la cadena Fox News.

Sheinbaum, ha reiterado que está abierta a aumentar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Su gobierno ha entregado a decenas de capos e integrantes de los cárteles a la justicia estadounidense, y asegura que ha aumentado los decomisos de fentanilo, la droga que más problemas sanitarios causa en Estados Unidos.

El Pentágono inició una campaña de ataques en septiembre contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que se ha cobrado decenas de víctimas.

La FAA estadounidense avisó el 16 de enero de "actividad militar" en el espacio aéreo de ciertas regiones, especialmente cerca de México y de varios países de América Central y del Sur, e instó a extremar la precaución.

La agencia mencionaba "situaciones potencialmente peligrosas" que podrían también perturbar los sistemas de navegación por satélite. Su aviso abarcaba un período de sesenta días.

FUENTE: Con información de EFE

