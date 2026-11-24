Esta imagen proporcionada por la NASA el lunes 11 de julio de 2022 muestra el grupo de galaxias SMACS 0723 captado por el Telescopio Espacial James Webb.

MIAMI.- La NASA puso al descubierto un fenómeno inesperado y único en una galaxia vecina a través de su telescopio James Webb que puede representar un cambio en el universo y un evento de gran repercusión en las investigaciones de astronomía .

Los científicos identificaron la fusión de una estrella ligeramente menos masiva que el Sol con una supergigante esponjosa identificada con el nombre de Bao, “una clase de exoplaneta, a las afueras de nuestra galaxia vecina, Andrómeda”, según informó la agencia espacial.

LOGRO ESPACIAL NASA marca un hito: sonda Voyager 1 alcanza un día luz de distancia de la Tierra

ESPACIO La NASA descubre en la Luna el mayor cráter recién formado del sistema solar

El fenómeno inusual, que forma parte de una investigación financiada por la NASA, fue captado por el telescopio espacial James Webb, considerado el observatorio más grande y potente del mundo y lanzado en 2021, en mucho menos tiempo del que predecían las teorías de evolución estelar.

Y los registros son únicos, tras ser contrastados con la base de datos lograda a través de otros telescopios espaciales y observatorios terrestres.

“Las fusiones estelares son muy, muy difíciles de observar en tiempo real porque son difíciles de predecir”, señaló Viraj Karambelkar, primer autor de un nuevo artículo publicado en Nature y becario del programa Hubble de la NASA en la Universidad de Columbia en Nueva York, citado por medios.

Representación artística de 2015 del Telescopio Espacial James Webb cortesía de Northrop Grumman a través de la NASA. Northrop Grumman/NASA via AP

Fusión en la galaxia

Según las informaciones, los científicos detectaron un inicial comportamiento inusual en 2023 lo cual hizo que se mantuviese la observación para seguir la evolución del fenómeno de cerca. Y en 2025 “estalló”, relató el investigador en la publicación especializada.

“El telescopio Webb observó a Bao tan solo 47 días después de que la erupción estelar alcanzara su punto máximo, el seguimiento más temprano jamás realizado de un evento de este tipo”.

“Los datos del telescopio nos ayudaron a caracterizar cómo se veía el sistema antes, durante e inmediatamente después de la fusión, lo cual es absolutamente asombroso”, dijo.

Narró que los dos cuerpos celestes orbitaron en forma estable durante mucho tiempo, como un sistema binario, hasta el momento en que la estrella más pequeña entró en contacto y fue absorbida por la gigante Bao.

Cómo afectaría el universo

La coautora del estudio y profesora de la Universidad de Barcelona en España, Nadia Blagorodnova, aseguró que hasta ese momento pensaban que un estallido de estrellas tan grandes tardaría años.

“Un día, su brillo comenzó a aumentar y, en una semana, alcanzó su máximo”, afirmó

Explicó que esta fusión de estrellas “genera un cambio progresivo en su luminosidad”, observable en el aumento gradual del brillo, y también en el universo.

También Kishalay De, investigadora de la Universidad de Columbia en Nueva York, hizo referencia a la repercusión del fenómeno sideral.

“A medida que la compañera continúa su órbita, va desprendiendo las capas exteriores de la estrella principal, y ese gas se dispersa por el espacio circundante”, subrayó.

FUENTE: Con información science.nasa.gob; revista Semana