Miami ofrece una hora adicional de estacionamiento en espacios de la vía pública administrados por la autoridad municipal, tras vencer el tiempo pagado mediante las aplicaciones autorizadas.

MIAMI. — La Autoridad de Estacionamiento de Miami ofrecerá una hora adicional sin costo después de vencer el tiempo pagado en sus espacios de la vía pública, desde el viernes 27 de noviembre hasta el 1 de enero de 2027, como parte de una iniciativa para facilitar las compras y las visitas a restaurantes durante las fiestas de fin de año.

El beneficio corresponde al programa de cortesía navideña de la agencia y requiere que los conductores abonen previamente su estacionamiento mediante PayByPhone o ParkMobile, las dos aplicaciones autorizadas para ofrecer este servicio.

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Cómo funcionará el beneficio

La hora de gracia comenzará cuando termine la sesión pagada. Por ejemplo, si un usuario contrata su espacio hasta las 3:00 p. m., dispondrá de un margen adicional hasta las 4:00 p. m. bajo las condiciones anunciadas.

Se trata de una extensión temporal del período autorizado, no de una eliminación del cobro inicial. La medida tampoco convierte en gratuitos todos los lugares para estacionar: su alcance se limita a los espacios en la calle administrados por la Autoridad de Estacionamiento dentro de la Ciudad de Miami.

Esta precisión resulta importante para visitantes nacionales e internacionales, pues Miami es uno de los municipios del condado Miami-Dade y tiene una administración distinta de ciudades vecinas como Miami Beach, Coral Gables o Doral. El anuncio no establece un beneficio general para todo el condado.

La iniciativa comenzará el Black Friday, la jornada de descuentos posterior a Acción de Gracias, y abarcará Navidad y Año Nuevo. Su objetivo declarado es apoyar a quienes acuden a comprar o comer en establecimientos de la ciudad.

Pago por teléfono y descuentos para residentes

La agencia explicó en su portal oficial que PayByPhone y ParkMobile utilizan los mismos números de zona para identificar los espacios en la vía pública. Ambas plataformas permiten gestionar el pago y ampliar una sesión a distancia, sin regresar al vehículo.

Los conductores deben comprobar que la ubicación seleccionada corresponda al lugar donde dejaron el automóvil. La autoridad recomienda utilizar únicamente las aplicaciones autorizadas para realizar las transacciones.

Por separado, los residentes de la Ciudad de Miami pueden solicitar descuentos de hasta el 50% en las tarifas de estacionamiento en la calle durante todo el año.

Ese programa exige inscripción y no debe confundirse con la cortesía temporal de las fiestas.