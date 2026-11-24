La cantidad estimada de nuevas unidades en Miami es 21.4% menor que la de 2025.

MIAMI.- El área metropolitana de Miami prevé la apertura de 13,204 nuevos apartamentos en 2026, una cifra que la ubica en el quinto lugar de Estados Unidos, aunque representa una caída por segundo año consecutivo, según un análisis de RentCafe.

La cantidad estimada de nuevas unidades en Miami es 21.4% menor que la de 2025, cuando se proyectaron 16,808 apartamentos, y está 39.6% por debajo del máximo de 21,855 registrado en 2024. Los datos corresponden a un análisis de RentCafe basado en información de Yardi recopilada hasta agosto de 2026; las estimaciones pueden cambiar.

Miami, 5ta del ranking

Las cuatro áreas metropolitanas que anteceden a Miami en el ranking nacional son Nueva York, con 38,825 unidades previstas; Dallas, con 20,392; Phoenix, con 17,293; y Los Ángeles, con 14,643.

De esta forma, Miami se mantiene entre los mercados con mayor volumen de construcción del país, pero el ritmo pierde fuerza. La contracción local es menor que la proyectada para Florida en conjunto y para Estados Unidos.

El área metropolitana de Miami comprende los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Por eso, el análisis incluye ciudades como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Hollywood y West Palm Beach; no se refiere únicamente a la ciudad de Miami.

En Florida se esperan 50,392 apartamentos nuevos, 33% menos que los 75,280 previstos el año pasado. A escala nacional, la proyección es de 442,395, una disminución de 27% frente a las 605,768 unidades de 2025. Sería la primera vez en cuatro años que las nuevas viviendas de alquiler quedan por debajo del promedio de aproximadamente 466,000 de la última década.

Distintas tendencias dentro del área metropolitana

La tendencia no es igual en todas las ciudades del área metropolitana. La ciudad de Miami tiene previsto completar 3,805 apartamentos, 55% menos que el año anterior y Hollywood proyecta 559, una reducción de 71%.

En cambio, Fort Lauderdale espera un aumento de 105%, hasta 2,209 unidades. West Palm Beach también registra un alza: pasaría de 194 apartamentos nuevos a 883.

El análisis describe así un desplazamiento de la actividad dentro de la región. Mientras Miami y Hollywood proyectan fuertes retrocesos, Fort Lauderdale y West Palm Beach prevén más aperturas.

Lakeland y Jacksonville también registran fuertes caídas

Otras áreas de Florida muestran descensos pronunciados. El área metropolitana de Lakeland -correspondiente al condado de Polk- encabeza la lista nacional de mayores retrocesos. Se prevé 1,066 apartamentos nuevos, 74.3% menos que el año anterior. Algo similar sucede en Jacksonville donde se esperan 2,063, una reducción de 72.4%.

El informe atribuye parte de la desaceleración en Lakeland a la menor actividad de proyectos que se expandieron durante el auge poblacional de la región central del estado. En Jacksonville, el retroceso llega después de un período en el que abrió un gran número de apartamentos.

Otras áreas de Florida entre las primeras del país

Las áreas metropolitanas de Orlando y Tampa también figuran entre los 20 mercados con más construcción prevista para 2026: Orlando ocupa el puesto 12 del ranking nacional, con 8,790 unidades, y Tampa el 17, con 7,596. El gráfico de RentCafe no detalla para esas dos ciudades la variación porcentual frente al año anterior.

La desaceleración no afecta a todas las regiones por igual

El estudio plantea que la reducción de nuevas construcciones es más amplia en el sur, el oeste y el medio oeste del país. El noreste es la única región donde la actividad aumenta. El análisis proyecta un crecimiento de 20%, impulsado en parte por la construcción en el área de Nueva York, con 38,825 nuevos apartamentos proyectados, seguidos de Dallas con 20,392 unidades y Phoenix con 17,293.

RentCafe señala que una disminución en las aperturas no significa necesariamente que haya menos opciones inmediatas para quienes buscan alquilar. En mercados con numerosos edificios terminados recientemente, algunas propiedades todavía están buscando inquilinos y pueden ofrecer precios competitivos o incentivos de mudanza.

Con el año próximo a concluir, la estimación de RentCafe apunta a que Miami cerrará 2026 con menos apartamentos nuevos que en 2025, aunque seguirá entre las áreas metropolitanas con mayor número de unidades previstas en EEUU. El descenso sería el segundo consecutivo y confirmaría una moderación frente al máximo de 2024. Dentro del área metropolitana, las aperturas proyectadas varían: bajarían en Miami y Hollywood, mientras aumentarían en Fort Lauderdale y West Palm Beach.

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FUENTE: RentCafe