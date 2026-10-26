La sombra de Teherán: urgencia absoluta del «Escudo de las Américas»

Cuando analizamos con rigor y profundidad estratégica la seguridad de nuestro continente, debemos alejarnos de las lecturas superficiales y profundizar en el análisis de las estructuras criminales. Ya no se trata únicamente de cárteles locales de la droga, mafias tradicionales dedicadas al contrabando o delincuencia común. En las últimas décadas, y de manera alarmante y acelerada en los años recientes, el hemisferio occidental ha sido testigo y víctima de una mutación geopolítica sumamente peligrosa, que consiste en la convergencia orgánica, financiera y operativa entre el crimen organizado transnacional, el extremismo violento de Medio Oriente, las redes de cobertura política regional y, para colmo, las afinidades ideológicas extracontinentales. Este complejo fenómeno podría denominarse, con toda precisión, «narcoterrorismo islámico de izquierda».

En esta ecuación transcontinental, la República Islámica de Irán desempeña un papel rector, estructurante y facilitador, al encontrar un terreno extraordinariamente fértil para la cooperación con regímenes afines, como los de Cuba y Nicaragua, y, en determinados momentos, Argentina y, sobre todo, Venezuela, a través de testaferros internacionales y estructuras de la izquierda radical que operan impunemente en nuestra propia casa.

Intentemos desmitificar el entorno. Para comprender la magnitud de este desafío de seguridad sin caer en generalizaciones injustas, es necesario dimensionar primero el sustrato demográfico real de la región.

En conjunto, la población musulmana representa apenas alrededor del 1% de la población total del continente americano. Las mayores comunidades musulmanas se concentran en grandes naciones abiertas a la inmigración, entre las que destacan Estados Unidos, con entre 3,5 y 6 millones de personas; Argentina, con una comunidad histórica consolidada de hasta 700.000; Brasil, con otras 800.000; y Canadá, con alrededor de 1,8 millones.

Los porcentajes relativos más elevados se registran en naciones como Surinam, donde el islam representa entre el 13% y el 15% de la población; Guyana, con alrededor del 7%; y Trinidad y Tobago, con entre el 5% y el 6%. Estas comunidades constituyen una diáspora pacífica, laboriosa y diversa que contrasta radicalmente con las redes clandestinas de actores estatales y paraestatales que operan en la sombra y que, en ocasiones, también perjudican a esas comunidades. Dichas redes explotan precisamente las libertades, las fallas institucionales y las vulnerabilidades sistémicas de las democracias de la región.

La penetración de la República Islámica de Irán en América Latina no es una teoría conspirativa ni una hipótesis menor de inteligencia; es una realidad documentada que se articula a través de múltiples vectores de poder blando y duro, protegidos por un entramado diplomático e ideológico sin precedentes.

Teherán ha tejido corredores comerciales opacos, empresas fantasma, fundaciones de fachada y una red global de testaferros para evadir sistemáticamente las sanciones económicas internacionales. Utiliza el lavado de activos, el contrabando de minerales estratégicos y los millonarios recursos procedentes del narcotráfico para financiar sus operaciones asimétricas globales.

Hezbolá y Hamás constituyen una amenaza operativa

Hezbolá posee una de las infraestructuras clandestinas más peligrosas y documentadas del hemisferio. Entre sus epicentros históricos se encuentra la Triple Frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, donde la compleja geografía, sumada a la corrupción o la desidia de las respectivas autoridades, permite que el grupo gestione redes de blanqueo de capitales y apoyo logístico.

Trágicamente, nuestra región lleva sobre sus hombros la dolorosa cicatriz de algunos de los peores atentados terroristas perpetrados en suelo americano vinculados a esta red, como los devastadores ataques contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, ambos en Buenos Aires. Asimismo, agencias de inteligencia han detectado células latentes de apoyo, financiamiento y vigilancia en países como Colombia, Perú y Venezuela.

Hamás, por su parte, ha operado históricamente a través de redes de recaudación de fondos bajo fachadas caritativas o civiles y estructuras de propaganda, diversificando el ecosistema de financiamiento ilícito en el continente.

Cabe señalar también la participación, complicidad y tutela de Cuba sobre el eje político formado por el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Esta estructura, que el autor considera criminal y terrorista, no podría sostenerse sin la complicidad y el blindaje que le otorga la posición geopolítica de Cuba, así como la cooptación de plataformas ideológicas como el Movimiento de Países No Alineados (MNA), el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, este último vinculado a figuras como Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador, además de los vestigios de lo que un día fue la Tricontinental, surgida en La Habana durante la década de 1960.

Estas estructuras regionales y foros de concertación de la izquierda radical han proporcionado sistemáticamente el paraguas discursivo, la legitimación diplomática y la impunidad institucional necesarias para que los operadores iraníes, los emisarios de Hezbolá y Hamás, y los cárteles de la droga se muevan con absoluta libertad en el continente bajo el falso pretexto de la solidaridad antiimperialista.

La consolidación de este ecosistema narcoterrorista y político representa una amenaza existencial directa y de máxima gravedad contra la estabilidad, la soberanía y la paz de las Américas.

La inyección masiva de capitales ilícitos procedentes del narcotráfico y de las redes iraníes socava implacablemente los cimientos del Estado de derecho, corrompe a funcionarios, compra voluntades políticas al más alto nivel y debilita deliberadamente los controles migratorios, aduaneros y financieros de los Estados latinoamericanos.

La presencia tolerada de células de inteligencia y agentes extranjeros vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) convierte a América Latina en una retaguardia estratégica y en un blanco potencial para futuros ataques asimétricos contra intereses occidentales, embajadas, infraestructuras críticas y comunidades judías del continente. Esta situación revive el fantasma de los trágicos atentados del pasado y el temor a nuevos episodios de violencia asimétrica y terrorismo activo.

Al fusionar los enormes recursos financieros del narcotráfico global con las agendas geopolíticas extremistas del islamismo radical, estas redes adquieren una capacidad destructiva sin precedentes, poniendo en jaque la seguridad nacional de cada Estado soberano del hemisferio y convirtiendo a la región en un eslabón crítico de la inestabilidad internacional. De ahí la urgencia histórica y la importancia vital del «Escudo de las Américas».

Frente a esta colosal amenaza transnacional que opera a nuestras puertas, la respuesta aislada, fragmentada o tímida de cada país ya no es una opción viable; es una receta para el fracaso.

Como respuesta, en marzo de 2026, tras una cumbre estratégica de alto nivel celebrada en Florida, se creó formalmente el «Escudo de las Américas», una coalición hemisférica de seguridad contra los cárteles y las redes terroristas. Esta iniciativa surge como una de las herramientas geopolíticas, militares y de defensa más importantes de las últimas décadas para proteger nuestro continente mediante la acción coordinada y la disuasión letal.

El Escudo abandona la diplomacia pasiva y articula capacidades militares conjuntas e inteligencia en tiempo real, coordinadas a través de fuerzas como el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), para desarticular con firmeza las cadenas logísticas, las rutas de tráfico ilícito y las bases de operaciones de las organizaciones narcoterroristas designadas en el hemisferio.

Asimismo, intensifica el cerco financiero y el desmantelamiento de las redes de Teherán. Esta iniciativa ataca el corazón operativo del terrorismo: su financiamiento. Los países firmantes coordinan sanciones económicas, restricciones migratorias severas, el congelamiento inmediato de activos y una persecución penal transfronteriza contra los testaferros, las empresas fantasma y las redes de lavado de dinero que nutren simultáneamente a los cárteles locales y a las estructuras financieras de Irán, Hamás y Hezbolá.

También persigue la restauración irrestricta de la soberanía hemisférica. Al unificar a las naciones democráticas bajo una doctrina común de defensa mutua y seguridad compartida, el Escudo busca cerrar los vacíos de soberanía, las zonas grises institucionales y los espacios de impunidad que los actores extracontinentales y sus protectores políticos han explotado durante décadas. De este modo, reafirma con hechos que el continente americano jamás debe convertirse en refugio para el terrorismo ni en zona franca para el crimen organizado global.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el narcoterrorismo islámico, la peligrosa proyección geopolítica de la República Islámica de Irán y su calculada convergencia con los movimientos de la izquierda radical representan un peligro inminente, real y multifacético para nuestras sociedades.

Ningún país del hemisferio, por más aislado que crea estar, puede considerarse a salvo frente a una red global que financia el extremismo a costa de la soberanía, la sangre y la estabilidad de nuestras naciones.

Mediante la firmeza inquebrantable, la cooperación hemisférica sin ambigüedades y la acción concertada de iniciativas históricas como el Escudo de las Américas, el hemisferio occidental demuestra su determinación de cerrar los espacios de impunidad, neutralizar de raíz la amenaza terrorista y garantizar que nuestras naciones sigan siendo territorios de ley, libertad y paz.

Autor

Rolando Behar es Senior Fellow especializado en asuntos relacionados con Israel y Cuba, con una larga trayectoria en incidencia internacional, comentario público y relaciones intercomunitarias. Ha contribuido con análisis y comentarios a medios de comunicación internacionales y ha representado a organizaciones como la Unión Liberal Cubana y la Federación Sefardí Latinoamericana. Fue cofundador y copresidente de la Hispanic Jewish Initiative de la Anti-Defamation League (ADL) y, en 2013, recibió el ADL Distinguished Community Service Award por su liderazgo en la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los derechos humanos. Paralelamente a su labor en asuntos públicos, cuenta con experiencia profesional en los sectores financiero y de inversiones, particularmente en áreas relacionadas con la estructuración de activos y el desarrollo estratégico.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com