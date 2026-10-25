EEUU dice que no busca favores a Rusia con acuerdo de diésel. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania?

WASHINGTON.- El conflicto en Ucrania ha sumado tensiones en las últimas semanas derivadas de la decisión del presidente Trump, de establecer un contrato para que Rusia suministre diésel a Estados Unidos. Este pacto incluye el alivio de sanciones a Moscú.

En medio de los señalamientos del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien dice que Trump beneficia al “agresor”, el jefe de la Casa Blanca argumentó, el 18 de octubre, que el pacto con Moscú forma parte de las negociaciones en busca del fin de la guerra iniciada en febrero de 2022.

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"No quiero hacer nada que aleje tontamente a Rusia de la mesa de negociación", afirmó. Aseguró que se están realizando “grandes avances” y en este sentido se refirió al intercambio de prisioneros.

Posteriormente, el presidente estadounidense sostuvo que está dispuesto a reunirse con sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y China, Xi Jinping, para negociar el cese de la guerra.

“Me reuniría con quien fuera necesario. Haré todo lo que pueda para poner fin a la guerra, esté alguien presente o no. Haré todo lo que esté en mis manos para acabar con la guerra”, expresó Trump el 20 de octubre.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió que la posibilidad de un encuentro se abordó durante la conversación telefónica de Putin y Trump, el 9 de octubre, pero negó que haya un acuerdo para una reunión en la cumbre de la APEC, en noviembre, en Shenzhen (China).

En la última semana, Zelenski conversó con los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, en medio de intentos por aliviar las tensiones desencadenadas recientemente entre Kiev y Washington. La plática del 18 de octubre se dio en el marco del avivamiento de los ataques rusos y ucranianos contra infraestructuras energéticas de ambos países.

Según Zelenski, "mucho depende" de Estados Unidos en el conflicto. “Es evidente que hay muchas cuestiones en juego para todos nosotros y que esta guerra debe terminar", añadió.

"Este conflicto va para largo porque Putin no quiere negociar. Aquí solo se acaba cuando Rusia sienta algún tipo de presión", subraya el académico Erich de La Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Agrega que Rusia bombardea a Ucrania todos los días. Por ahora, sostiene que el acuerdo de diésel incluye la presión a Ucrania.

Putin señaló el 22 de octubre que está listo para reanudar las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, pero aseveró que sería sobre un acuerdo de paz definitivo y no un alto el fuego "corto".

Trump remarcó, en los últimos días, el "grave daño" que estarían haciendo los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, lo cual incluye "también en Estados Unidos".

Agregó: "Agricultores, rancheros y empresas de todo tipo se ven enormemente afectados, pero Rusia sigue enviando millones de barriles de diésel a bajo precio".

Además, el mandatario republicano defendió su decisión de no firmar la Ley Graham con nuevas sanciones contra Rusia. Dijo que “firmar ese documento en este momento haría" que Rusia se retirara de las negociaciones.

Según Trump, "Rusia está haciendo muy poco para ayudar a la República Islámica de Irán comparado con lo que podría estar haciendo".

"Quiero que siga así y así será a menos que gente estúpida se interponga", agregó.

Política clara

La internacionalista Elsa Cardozo indica a DIARIO LAS AMÉRICAS que se está viendo que “la posición de Trump es abiertamente hostil hacia Ucrania y cercana a Rusia. Entonces cuando él dice que quiere que esta guerra termine, la pregunta es cómo quiere que finalice y en qué términos. Bueno, quiere que termine la guerra con Zelensky aceptando lo que estén dispuestos a dar los rusos”.

Trump dijo que el acuerdo con Moscú se basa en el interés nacional de EEUU.

“Hay una tesis que está presente en la doctrina estratégica de Estados Unidos y es una de las interpretaciones que he visto que tendría que ver con el interés nacional y cómo lo percibe la Administración Trump. Y es que el problema fundamental para Estados Unidos en el mundo es China, no Rusia. Entonces, digamos, no hay que confrontar a Rusia, hay que buscar las maneras de acercarse a Rusia y más bien fortalecer esa relación. En materia energética, los acercamientos a Rusia significarían quitarle peso a la relación que tiene Rusia con China”, sostiene la analista.

Cardozo considera que el acuerdo es una señal muy dura “porque son recursos que va a poner Putin en la guerra y su apuesta es que, ya que la operación en Ucrania no fue exitosa en dos o tres días, sino que se ha convertido en una guerra de desgaste, no tiene problema en empobrecer la vida de los rusos y de compensarlo con fuerza y control”.

Destaca que, mientras se negociaba el acuerdo con Rusia, Trump anunciaba la tregua energética, la tregua a los ataques a las refinerías.

“Una tregua que pareciera que era solo para que la respetaran los ucranianos, mientras que se dejaba completamente abierta la posibilidad de ataques al sector eléctrico, que es una cosa terrible, era una vulnerabilidad enorme para Ucrania”, indica.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, puntualizó el 19 de octubre que las exenciones temporales vinculadas a las sanciones contra Rusia obedecen a la necesidad de evaluar el impacto de estas medidas en la economía internacional y el abastecimiento energético en un contexto afectado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio.

"Estas sanciones no se aplicaban únicamente a Rusia", argumentó.

A su vez, el funcionario recordó que las medidas también contemplan aranceles a otros países, entre los que se encuentra India.

Rubio dijo que Trump está "frustrado" por las declaraciones de Zelenski. "No le gusta que lo culpen de cosas que no son ciertas, como eso de que, de alguna forma, ordenó que se interrumpiera el suministro de inteligencia", dijo.

Zelenski denunció limitaciones en el sistema satelital Starshield, diseñado por SpaceX, y el cual era empleado por el ejército ucraniano para coordinar su defensa antiaérea. Además, sostuvo que Ucrania no recibió alertas tempranas de los últimos ataques rusos con misiles contra plantas energéticas en Kiev.

Elecciones de medio término

El comandante José Adán Gutiérrez, exjefe de inteligencia naval de EEUU y analista geopolítico, dice a DIARIO LAS AMÉRICAS que el acuerdo con Rusia debe analizarse bien. Destaca que el convenio se enmarca en las elecciones de medio término en noviembre y los asuntos que preocupan a los ciudadanos.

No descarta que la política estadounidense en torno al conflicto de Ucrania podría cambiar luego de los comicios.

Agrega que la Administración Trump "tiene un interés muy grande en que bajen los precios del combustible, con efectos sobre el sector transporte, el agrario, entre otros, por eso su acuerdo con Rusia".

Gutiérrez también indica: “Yo apoyo a lo que el presidente Trump está haciendo en muchísimas cosas, sobre todo en nuestro hemisferio. Pero eso del diésel, primero no hubiera cambiado nada, porque Rusia no tiene suficiente diésel para exportar, es más, están utilizando diésel de Irán”.

Para Erich de La Fuente, la Casa Blanca está asumiendo todo tipo de medidas para bajar los precios y eso lo lleva a adoptar decisiones “que no creo sirvan a los intereses ni de Estados Unidos, ni a Ucrania, sino a Rusia”.

Considera que la política doméstica está conduciendo a la Administración Trump a tomar medidas que “inclusive son inconsistentes con lo asumido hasta ahora a nivel de política exterior”.

El investigador recuerda que, previo al acuerdo con Moscú, el Congreso de EEUU aprobó un proyecto de ley (Ley Graham) según el cual se ponían sanciones a los países que compren energía rusa.

De La Fuente apunta que las encuestas están restando posibilidad a los candidatos republicanos de cara a las elecciones de medio término.

“La gente normalmente vota por temas domésticos. La gasolina está alta, el diésel está alto y esto afecta a todos”.

Ofensiva de Putin

Putin dijo el 16 de octubre que la "liberación" de Donetsk figura dentro de los próximos objetivos de la llamada "operación especial militar" en Ucrania, cuando solo quedan unos 2,750 kilómetros bajo control de las fuerzas de Kiev.

Dijo, además, que Lugansk "está completamente" bajo control ruso y que, además de la expulsión de las tropas ucranianas de territorio ruso, es fundamental el control de estos lugares para establecer una zona de "seguridad absoluta" y evitar posibles agresiones en el futuro.

Moscú lanzó hace unas semanas su primer gran ataque contra el sistema eléctrico ucraniano desde que Trump anunció el domingo un acuerdo de tregua energética.

Ayuda a Ucrania

Zelenski solicitó 70,000 millones de euros (78,700 millones de dólares) adicionales a sus aliados europeos para financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania el próximo año.

"La triste realidad de Ucrania es que Ucrania no puede defenderse si no tiene ayuda del exterior", apunta el comandante José Adán Gutiérrez.

La internacionalista Elsa Cardozo coincide en señalar que Zelenski depende de la ayuda externa.

“La verdad es que para la Unión Europea es un desafío enorme poner más dinero y más armamento. Europa ha puesto recursos allí, recursos financieros, ha puesto armamento, pero en este momento, Ucrania ha perdido el respaldo material de Estados Unidos”, resalta.

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FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS/AFP/EFE