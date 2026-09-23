Países del Escudo de Las Américas invocan Tratado de Río que establece la defensa colectiva

Ambos grupos, sin embargo, siguen incluidos en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

NUEVA YORK.- Luego de la reunión con el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, el conjunto de los 15 países que integran el Escudo de Las Américas acordó unirse en una sola voz en el fortalecimiento de tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral con el objetivo de defender el hemisferio occidental. Para ello, invocan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como Tratado de Río.

Es así como surgió esta declaración conjunta de los gobiernos de los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago.

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La intención es emprender las siguientes acciones de conformidad con sus respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales:

Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria. “Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable”, se señala en el texto del acuerdo,

Defender la gobernanza democrática ante las redes armadas de narcoterroristas, lo que incluye la coordinación en materia de sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles; y la prestación de asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular.

Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar e impulsar objetivos y propuestas comunes, tales como catalizar medidas internacionales de aplicación de la ley contra los grupos delictivos organizados transnacionales o llevar a cabo las reformas necesarias en las organizaciones multilaterales.

Aumentan los intercambios

Con el fin de impulsar estos tres pilares, “los Estados participantes también tienen la intención de profundizar en la cooperación en materia de inversión y asuntos económicos, así como de reforzar la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones de interés común en los foros regionales y multilaterales”, se agrega.

Al reconocer que una amenaza inmediata y universalmente compartida en el hemisferio es la que plantean las organizaciones narcoterroristas transnacionales, las cuales ponen en peligro la paz y la seguridad del hemisferio, así como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos, damos a conocer hoy la primera acción conjunta en el marco de nuestros pilares recientemente anunciados: la acción individual y colectiva para hacer frente al flagelo del narcoterrorismo.

“En este sentido, declaramos nuestra intención de imponer, según proceda y de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, la congelación de activos; restricciones de inmigración y de visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y la responsabilidad penal para aquellos que, a sabiendas, presten apoyo material, incluido el apoyo logístico, a las organizaciones, entre otras medidas. Esta primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones criminales, independientemente de la denominación que reciban en cada uno de nuestros países”.

Los 24 grupos

Mara Salvatrucha (MS-13); Tren de Aragua; Carteles Unidos; Cartel del Golfo (Gulf Cartel); La Nueva Familia Michoacana; Cartel del Noreste Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Cartel de Sinaloa; Gran Grif Viv Ansanm; Los Lobos; Los Choneros; Barrio 18; Cartel de Los Soles; Clan del Golfo; Primeiro Comando da Capital; Comando Vermelho; Chone Killers; Los Viagras; Cartel de Juárez (La Línea); Grupos disidentes de las FARC, entre ellos FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o grupos con apodos, afiliados y sucesores ELN; Sendero Luminoso (Shining Path) y Los Tiguerones.

Los participantes en el Escudo de las Américas aúnan esfuerzos para defender su soberanía al imponer colectivamente sanciones y otras medidas a estos 24 grupos narcoterroristas.

Piden a la OEA órgano de consulta colectiva

Para facilitar la consecución de estos objetivos, tenemos la intención de firmar conjuntamente una solicitud formal dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la que se solicite la celebración de una reunión de consulta para decidir sobre la creación de un Órgano de Consulta, de conformidad con los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río).

Una vez convocada la reunión formal del Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial para estudiar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río.

Los Estados que participan en el Escudo y que actualmente no son parte del Tratado de Río declaran su apoyo a esta iniciativa y expresan su determinación de contribuir a la misma de conformidad con sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, y en la medida en que estas lo permitan, incluso con la participación en el Órgano de Consulta en la medida en que lo permita su Reglamento.

¿Qué es el Tratado de Río?

Este tratado es un pacto hemisférico de defensa colectiva que establece que un ataque armado contra un Estado americano se considera un ataque contra todos los Estados parte. Fue firmado en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 y entró en vigencia el 3 de diciembre de 1948.

Este pacto entra en funcionamiento no solo cuando hay una agresión armada contra un estado miembros, sino también cuando se presente una situación que amenace la paz continental, este último caso sería el que se está presentando con los carteles de crimen organizado.

El tratado contempla desde medidas diplomáticas y sancionatorias hasta acciones militares, pero estas últimas no surgen de forma mecánica al invocar el instrumento.

FUENTE: Con informacuión del Departamento de Estado