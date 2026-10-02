viernes 2  de  octubre 2026
DECLARACIÓN

Escudo de las Américas reconoce a Bolivia por sus acciones decisivas contra el narcotráfico y la corrupción

Los gobiernos de la coalición multinacional de seguridad alientan a Bolivia a seguir investigando y enjuiciando redes que amenazan la democracia, indica EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre Escudo de las Américas en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto a (izq./der.), la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Javier Milei, presidente de Argentina, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, Nasry “Tito” Asfura, presidente de Honduras, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, presidente de Ecuador, durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas" en Trump National Doral en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026.

Por Olgalinda Pimentel

WASHINGTON.-El Escudo de las Américas, conformado por 15 gobiernos de países de la región liderados por EEUU, elogió a Bolivia “por sus acciones decisivas para enfrentar el narcotráfico, combatir la corrupción y hacer rendir cuentas a los facilitadores”, señaló una Declaración del Departamento de Estado dada a conocer este 1 de octubre.

“Las recientes acciones policiales de alto perfil contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango implicados en el narcotráfico envían un mensaje poderoso: el Gobierno democráticamente elegido de Bolivia y los demás países parte del Escudo ya no tolerarán la influencia ilícita en nuestro hemisferio, sin importar qué tan alto llegue”, afirmó.

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La posición firme de la coalición multinacional de seguridad surge luego de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz ordenó el arresto del fiscal general Roger Mariaca y de otros funcionarios de su despacho a los que se investiga por operaciones de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, el miércoles pasado.

El fiscal está sancionado por el gobierno de EEUU que le canceló su visado dos días antes de su detención.

EEUU respalda a Bolivia

La decisión del presidente boliviano fue respaldada por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien declaró que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero".

Resaltó además el “compromiso inquebrantable” de EEUU de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas".

En la Declaración, el Departamento de Estado destaca que acciones adoptadas por Paz y la firme disposición en la lucha por la seguridad y la democracia en el hemisferio.

Con el exfiscal Mariaca también fueron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales, y la Policía de Bolivia busca al exministro Eduardo del Castillo, quien fue candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los exmandatarios Evo Morales y Luis Arce.

Este viernes, el Parlamento boliviano debatía en sesión la situación de Mariaca, tras la acusación liderar una estructura de protección institucional a organizaciones de narcotraficantes, para decidir si "apartarlo" del cargo de "manera temporal", definir el procedimiento para su "procesamiento adecuado" y las autoridades que asumirán las responsabilidades en la Fiscalía General.

Seguir lucha contra las redes

Los países del Escudo alientan a Bolivia a continuar con la investigación y el enjuiciamiento de estas redes.

“En la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas el 22 de septiembre, los 15 países se mantuvieron unidos en nuestro firme compromiso de defender a los gobiernos democráticamente elegidos y proteger la seguridad regional contra la influencia corrosiva de las redes narcoterroristas”, afirma el texto oficial.

El Escudo de las Américas, impulsado por el presidente Trump, está conformado también por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

FUENTE: Con información de Declaración del Departamento de Estado; EFE

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