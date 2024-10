Leon Health obtiene calificación de cinco estrellas por segundo año consecutivo

“Es un honor para nosotros recibir, una vez más, la calificación de cinco estrellas de CMS...Esta es una noticia importante para los beneficiarios de Medicare en nuestra comunidad. Pero aún más, ahora saben que Leon Health también es el único plan de cinco estrellas en recibir 5 estrellas en cada medida de la encuesta de experiencia del paciente de CAHPS", dijo Benjamín León, Jr., Chairman y Fundador de Leon Health y Leon Medical Centers

Para los beneficiarios de Medicare, sus familias y cuidadores, esta calificación es un indicador de confianza de la alta calidad y la atención personal que pueden esperar de Leon Health.

También destaca el valor de elegir un plan que no solo cumple, sino que supera los estándares de la industria, brindando tranquilidad y confianza en sus decisiones de atención médica. Las encuestas del Sistema de Evaluación de Proveedores y Servicios de Salud para Consumidores (CAHPS, por sus siglas en inglés) son cuestionarios estandarizados que miden las experiencias de los pacientes con su atención médica.

Leon Medical Centers celebró recientemente la inauguración oficial de su supercentro de última generación en Homestead con un día de celebración y alegría. El evento multicultural atrajo a cientos de residentes locales, miembros de la comunidad de Leon Health y líderes cívicos de todo el sur de Florida.

El principal proveedor de servicios de atención médica de Miami atiende a casi 40,000 pacientes de Medicare en ocho centros en todo el condado de Miami-Dade, mientras continúa expandiendo su red de atención accesible en el sur de Florida. Además de proporcionar atención de primera clase, las instalaciones servirán como un centro de innovación y bienestar para la región.

El supercentro de 49,000 pies cuadrados, que reemplaza la antigua ubicación de LMC en Homestead, ofrece una variedad de servicios, incluyendo atención primaria y de urgencias, cardiología, oncología, neurología, endocrinología, urología, ortopedia, gastroenterología, manejo del dolor, fisioterapia, odontología, farmacia, servicios de laboratorio, un centro de bienestar físico, además de diagnósticos avanzados como tomografías computarizadas (CT) y radiografías.

"Ha sido una manera espectacular de celebrar esta ocasión tan importante, y estamos muy agradecidos por la increíble participación... Nos enorgullece ofrecer excelencia médica y atención personalizada a nuestros pacientes. Al brindar una amplia gama de servicios bajo un mismo techo", afirmó dijo Benjamín León, Jr., Chairman y Fundador de Leon Medical Centers.

La inauguración estuvo marcada por un animado desfile con mariachis, una batucada brasileña, una conga cubana, y una banda Junkanoo. Además los asistentes disfrutaron de entretenimiento en vivo en dos escenarios, probaron las delicias ofrecidas por siete camiones de comida locales y conocieron al ganador del Premio Grammy, Willy Chirino, una leyenda de la música en el sur de Florida y portavoz de LMC. También participaron en exámenes de salud gratuitos, charlas sobre vida saludable y recorridos guiados por las nuevas instalaciones.

