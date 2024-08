Leon Medical Centers se enorgullece en distribuir moneda de Celia Cruz

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LEON Medical Centers (@leon.medical)

Para el principal proveedor de servicios de atención médica de Miami -que atiende a pacientes de Medicare desde 1996- esta iniciativa es una oportunidad para rendir tributo a una de las voces más destacadas de la cultura hispana, que trascendió fronteras dentro y fuera del país.

"Como uno de los proveedores de atención médica de propiedad hispana más emblemáticos de los EEUU, Leon Medical Centers honra el legado perdurable de Celia Cruz a través de su asociación con Celia Cruz Estate. Esta colaboración celebra sus importantes contribuciones a la música, la cultura y la comunidad del sur de Florida que la abrazó como propia", resaltó la organización.

"Leon Medical Centers siempre pensando no solamente en sus pacientes, no solamente en lo que es el cuidado médico, sino también en el legado de lo que es Cuba. Yo creo que Cuba no lo puede representar mejor que una persona como lo que fue -y seguirá siendo siempre en nuestros corazones- Celia Cruz. Indiscutiblemente esta es una unión muy linda con el Celia Cruz Estate y con Leon Medical Centers proporcionarles esto a nuestros pacientes y a la comunidad, siempre pensando en lo que es el legado de nuestra historia, de la música y de lo que Cuba significa -yo creo- para todos nosotros", declaró Ana Margo, vocera y directora del servicio de excelencia del centro de salud.

Celia Cruz, un ícono musical legendario y pionera cultural, ha hecho historia como la primera afrolatina en aparecer en un trimestre estadounidense, bajo el Programa de Cuartos para Mujeres Estadounidenses. Reconocida por sus vibrantes actuaciones y su poderosa voz, Cruz grabó más de 80 álbumes, obtuvo 23 discos de oro, ganó cinco premios Grammy y recibió la Medalla Nacional de las Artes del Presidente. Su notable carrera y su duradera influencia en la salsa y las guarachas cubanas continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos por igual.

"Celia no solo representa a Cuba, Celia es del mundo. No hay quien tú le comentes: '¿has oído alguna vez una canción?, ¿sabes quién es Celia Cruz?'. La voz de Celia era una voz con una potencia impresionante, transmitía a todos algo, el corazón te palpitaba cuando la oías y -sobre todo- movías todo el cuerpo y los pies, se te iban, porque era esa salsa, eso que era ella", rememoró Ana Margo.

Circulación de la moneda en EEEUU

Desde inicios de agosto circula en el país la moneda en la que han quedado inmortalizados el rostro de Celia Cruz y su célebre frase “Azúcar”. Se trata de una serie de monedas de 25 centavos de dólar (quater) que ahora llevan plasmada a la Reina de la Salsa.

Para el albacea del legado de la legendaria artista, Omer Pardillo Cid, este ha sido el mayor de los honores que la cantante cubana haya recibido.

“De todo lo que ha pasado, haya sido en vida o después de fallecida, esto es lo más importante en la trayectoria de Celia Cruz”, afirmó Pardillo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

A la Guarachera de Cuba le hubiera sorprendido la noticia de este reconocimiento. “Pínchame a ver si es verdad lo que estoy viendo y oyendo”, aseguró Pardillo que hubiera dicho Celia, a quien conoció de muy cerca y con quien convivió como mánager y amigo.

“Hubiera estado muy contenta, eso lo aseguro, y celebrando porque Celia recibía todos los reconocimientos con mucho orgullo y cariño”, añadió.

Esta distinción es otorgada a mujeres destacadas (fallecidas) por iniciativa del American Women Quarters Program (AWQP). La Casa de la Moneda de EEUU imprimió el dinero en honor a Celia sin fecha de expiración, aunque el programa que honra a féminas que han dejado al país un legado significativo termina en 2025.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LEON Medical Centers (@leon.medical)

Cualquier persona interesada en obtener los obsequios exclusivos, hasta agotar existencias, puede registrarse en CeliaCruzAtLeon.com.