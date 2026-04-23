El Papa dice que se ve con líderes autoritarios para poder mejorar la vida de las personas

El Papa se defendió de las críticas por la gira a África, donde muchos mandatarios llevan años en el poder. (EFE)

ROMA . El papa León XIV afirmó hoy que el Vaticano, al mantener "neutralidad", puede abordar "situaciones concretas para que las vidas de las personas de estos países puedan mejorar", al ser interrogado por sus encuentros con líderes autoritarios durante su reciente gira africana.

León XIV respondió así a los medios de comunicación, en la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión de regreso de su viaje, de 11días. por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde algunos de los mandatarios llevan décadas en el poder y gobiernan con mano férrea.

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"La presencia de un Papa con cualquier jefe de Estado puede interpretarse de diferentes maneras; algunos la interpretan, y de hecho la han interpretado, como algo extraño, como si el Papa y la Iglesia dieran su aprobación a esa forma de vida, mientras que otros pueden tener una opinión diferente", dijo. "La presencia de un Papa con cualquier jefe de Estado puede interpretarse de diferentes maneras; algunos la interpretan, y de hecho la han interpretado, como algo extraño, como si el Papa y la Iglesia dieran su aprobación a esa forma de vida, mientras que otros pueden tener una opinión diferente", dijo.

Pero destacó que "la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con países de todo el mundo y a veces con países que tienen líderes autoritarios".

Así, agregó, "se tiene la oportunidad de hablar con ellos a nivel diplomático, a nivel formal".

Y siguió: "no siempre hacemos grandes proclamaciones, criticando, juzgando o condenando, pero hay muchísimo trabajo que se realiza detrás de las bambalinas para promover la justicia, para promover las causas humanitarias, para buscar a veces situaciones donde puede haber presos políticos y encontrar maneras de que sean liberados, o ante situaciones de hambre y enfermedad".

El pontífice insistió en que, gracias a esa neutralidad, la Santa Sede puede "buscar maneras de continuar la relación diplomática positiva con tantos países diferentes":

"En realidad estamos tratando de encontrar una manera de aplicar el Evangelio a situaciones concretas para que las vidas de las personas puedan mejorar. El objetivo es tratar de ayudar a la gente de cualquier país", subrayó.

Respuesta a Trump

El Papa le respondió a las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, al que recordó que el “Evangelio es claro” y que la “iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”.

Trump ha señalado que el sumo pontífice es “débil” y “está equivocado” y que debe entender que “vive en un mundo desagradable”.

León XIV acotó: “Las cosas que digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

Añadió: “No voy a dejar de proclamar el mensaje del Evangelio, de invitar a todas las personas a buscar formas de tender puentes hacia la paz y la reconciliación, de buscar formas de evitar la guerra siempre que sea posible. Equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí es no comprender en qué consiste el mensaje del Evangelio. Lamento oír eso, pero seguiré adelante con lo que considero que es la misión de la Iglesia en el mundo”.

Condena ejecuciones en Irán

El Papa condenó las ejecuciones estatales en Irán y defendió el compromiso de la Santa Sede y reiteró su llamamiento al diálogo pacífico.

“Condeno todas las acciones injustas. Condeno el asesinato de personas, condeno la pena capital. Creo que la vida humana debe ser respetada y que todas las personas, desde la concepción hasta la muerte natural, deben de ver sus vidas respetadas y protegidas”, afirmó.

Agregó que cuando una nación o un régimen gobernante toma decisiones que “arrebatan injustamente la vida de otras personas, entonces obviamente es algo que debe ser condenado”.

Al responder una pregunta sobre temas LGTBTQ+ dijo que el tema causa división y que la unidad de la iglesia no debería depender de cuestiones de sexualidad, sino de asuntos que son más importantes como la justicia, la igualdad y la libertad religiosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/2047374232552644890?s=20&partner=&hide_thread=false Conferencia de prensa del #PapaLeónXIV a su regreso a Roma, luego del viaje apostólico en África



El Papa: «Como pastor no puedo estar a favor de la guerra, han muerto demasiados inocentes» - Vatican News https://t.co/rZBrZCGAKt pic.twitter.com/SMj1fKjYzS — Vatican News (@vaticannews_es) April 23, 2026

FUENTE: Con información de EFE y Crux