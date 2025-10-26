María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

CARACAS.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , afirmó este domingo que el dictador Nicolás Maduro “declaró la guerra contra los venezolanos” tras desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En una entrevista concedida a Fox News, Machado aseguró que el régimen chavista ha desplegado una doble ofensiva: “terrorismo de Estado hacia los venezolanos y narcoterrorismo hacia el exterior, contra las naciones de Occidente”. Ahora, aseguró, el presidente Donald Trump es el responsable de “frenar y terminar esa guerra”.

“Fue Maduro quien nos declaró la guerra a nosotros los venezolanos, después que ganamos por goleada en unas elecciones presidenciales el año pasado. Ha aplicado terrorismo de Estado en el interior hacia nuestro pueblo y narcoterrorismo en el exterior a las naciones del hemisferio occidental. Así que Maduro es quien inició la guerra. El presidente Trump está deteniendo la guerra, terminando la guerra”, declaró Machado.

“Hay que cortar el dinero criminal”

Durante la entrevista, la dirigente insistió en que la única vía para desmantelar el aparato criminal del chavismo es mediante la asfixia financiera internacional. “La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus entradas de dinero criminal, cortar los recursos que provienen del narcotráfico, contrabando de oro, contrabando de armas, incluso tráfico de personas que Maduro dirige y opera desde Venezuela”, afirmó.

Machado defendió la estrategia de Washington de atacar embarcaciones narcoterroristas en el Caribe, en el marco de la ofensiva ordenada por el presidente Trump contra las organizaciones criminales transnacionales.

“La única forma es asfixiar sus fuentes criminales de financiamiento”, reiteró.

Las declaraciones de Machado coincidieron con el anuncio del Pentágono sobre el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, en el mar Caribe. La medida, según explicó el secretario de Defensa Pete Hegseth, responde a una “orden directa del presidente Trump” en apoyo a la directiva para “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”.

“El portaaviones Gerald Ford y su grupo de ataque han sido enviados al área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU”, señaló Hegseth.

Ataques contra lanchas narcoterroristas

Por su parte, el portavoz del Pentágono Sean Parnell indicó que el objetivo es “reforzar la capacidad de EEUU para detectar, monitorear y desmantelar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense”.

El contingente incluye buques de asalto, aviones de combate F-35B, aeronaves de patrulla P-8 y drones MQ-9 operando desde bases en Puerto Rico.

En las últimas semanas, la administración Trump ha destruido cerca de una decena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, atribuyendo sus operativos a la persecución de grupos vinculados al Tren de Aragua y al ELN.

El secretario Hegseth informó recientemente que una lancha fue hundida cerca de las costas venezolanas, con un saldo de seis presuntos narcoterroristas muertos.

Fuentes del Pentágono, además, confirmaron que la CIA ha recibido autorización para ejecutar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, en medio de las crecientes denuncias del régimen de Maduro de que Washington estaría preparando un “ataque directo” contra su territorio.

“La transición está en marcha”

En un mensaje publicado en su cuenta de X Machado reafirmó que la transición política en Venezuela “ya está en marcha” y que será “ordenada y pacífica”.

“Vamos de la tiranía a la democracia, del caos al orden, de la miseria a la prosperidad”, escribió.

Machado concluyó que, pese a las amenazas del régimen, la sociedad venezolana “está cohesionada” y decidida a recuperar su libertad.

“No hay otra sociedad más cohesionada que Venezuela, y el 90% de la población quiere vivir en paz, pero la paz requiere libertad, y la libertad requiere fuerza. Veremos una transición ordenada”, sentenció.

Maduro fue quien empezó esta guerra:



TERRORISMO DE ESTADO hacia los venezolanos y NARCOTERRORISMO hacia afuera, contra las naciones de Occidente.



La transición está en marcha, y será ordenada y pacífica.



Vamos de la TIRANÍA a la DEMOCRACIA , del CAOS al ORDEN, de la MISERIA a… pic.twitter.com/V3O9WBjARv — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2025

FUENTE: Con información de redes sociales / El Nacional / Infobae