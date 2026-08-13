jueves 13  de  agosto 2026
NUEVA YORK

Luigi Mangione podría declararse culpable por el asesinato del director de UnitedHealthcare

El juicio federal contra Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, está previsto para enero de 2027

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez Gregory Carro (i) hablando frente a Luigi Mangione (c) y su abogado, Marc Agnifilo, durante una audiencia preliminar este martes, en un tribunal de Nueva York.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al juez Gregory Carro (i) hablando frente a Luigi Mangione (c) y su abogado, Marc Agnifilo, durante una audiencia preliminar este martes, en un tribunal de Nueva York.

EFE
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Luigi Mangione durante una audiencia preliminar, en un tribunal de Nueva York.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK — Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declarará este viernes culpable durante una audiencia en el caso federal que enfrenta en Nueva York, según informan este jueves varios medios estadounidenses.

NBC News y The New York Times, que citan a fuentes conocedoras del asunto, indican que no está claro si Mangione se declarará culpable de solo uno o de los dos cargos que se le imputan por acoso resultante en la muerte de Thompson.

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NBC News matiza que, de acuerdo con sus fuentes, las negociaciones entre Fiscalía y defensa siguen en marcha y que nada es definitivo.

Según la prensa estadounidense, la decisión de declararse culpable podría cambiar de aquí a la audiencia de este viernes, que comenzará a las 11:00 hora local (15:00 GMT) en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El juicio federal contra Mangione está previsto para enero de 2027.

El caso estatal contra Mangione

El joven de 28 años también afronta un proceso estatal en Nueva York. El juez que supervisa este caso, Gregory Carro, confirmó esta semana que la selección del jurado en este proceso tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.

The New York Times recalca hoy que el hecho de que Mangione se declare culpable mañana no significa que su juicio estatal también se resuelva.

Se espera que, en caso de declararse culpable, sus abogados recurran a la ley de doble enjuiciamiento del estado de Nueva York para argumentar que los fiscales estatales no pueden juzgarlo por asesinato porque estos cargos se derivan del mismo crimen por el que se le juzga en el caso federal.

La defensa de Mangione se ha quejado con anterioridad de que la celebración de dos juicios viola los derechos de su cliente.

Este caso reavivó el debate sobre las aseguradoras privadas en Estados Unidos, y desató una oleada de apoyo por parte de quienes lo consideran un "héroe": de hecho, en cada una de las audiencias han acudido al tribunal decenas de seguidores que piden su liberación.

Mangione permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

FUENTE: Con información de EFE

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