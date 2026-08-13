Primer día de clases en Miami-Dade: nervios, abrazos y menos alumnos

La directora Melissa Mesa da la bienvenida a sus alumnos.

El oficial Hyppolite, del Departamento de Policía de North Miami, refuerza la seguridad de la escuela el primer día de clases-

La directora Melissa Mesa supervisó personalmente la entrada de los alumnos el primer día de clases.

MIAMI.- Nervios de padres y alumnos, abrazos de despedida, mochilas nuevas y un fuerte dispositivo de seguridad marcaron este jueves el primer día de clases en Miami-Dade, donde más de 300 niños llegaron desde temprano a Natural Bridge Elementary School, en North Miami, para comenzar el curso escolar 2026-2027.

Un enorme letrero de “Back to School” recibió a las familias a la entrada del plantel de Pre-K a quinto grado, mientras maestras y empleados ayudaban a los pequeños a encontrar sus aulas y orientaban a los padres durante una mañana que, para algunos, significó la primera separación de sus hijos en un salón de clases.

CONSUMO Target lanza ofertas para el regreso a clases con útiles desde 25 centavos

FIN DE LAS VACACIONES ¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del sur de la Florida?

La directora Melissa Mesa supervisó personalmente la entrada. Atenta especialmente a la seguridad, recibió uno por uno a los alumnos en la puerta de la escuela, acompañada por maestras y otras trabajadoras del centro.

DIARIO LAS AMÉRICAS estuvo en el lugar para conocer cómo vivieron las familias esas primeras horas del nuevo curso.

La directora Melissa Mesa da la bienvenida a sus alumnos. FB

Muchos nervios el primer día de escuela

Para Elsy Alves, dejar a su hija en la escuela por primera vez fue una experiencia difícil de ocultar.

“Muchísimo”, respondió al preguntarle cuánto nerviosismo sentía. Y cuando se le preguntó quién tenía más miedo, si ella o la pequeña, no dudó: “Las dos”.

Su hija, sin embargo, afrontó con tranquilidad la llegada al plantel.

“No lloró, ella es muy tranquila”, contó Alves, quien aseguró que la recepción de la escuela había sido “muy buena”.

Como ocurre con muchos padres en el primer día de clases, sus expectativas son sencillas pero importantes: que su hija se adapte, aprenda y avance.

“Que aprenda mucho, como toda madre y padre que quiere ver a sus hijos salir adelante. Este es el primer año”, explicó.

La niña llegó a Natural Bridge después de que la familia se mudara a la zona, por lo que también comienza una nueva etapa en una escuela que hasta ahora no conocía.

Para Sara, otra madre entrevistada mientras dejaba a su hijo de siete años, la jornada resultó más familiar. Tiene dos hijos, aunque solo uno estudia en este plantel, y aseguró que la recepción transcurrió con normalidad y sin contratiempos.

El oficial Hyppolite, del Departamento de Policía de North Miami, refuerza la seguridad de la escuela el primer día de clases- CESAR MENENDEZ DLA

Policía de North Miami refuerza la seguridad

El regreso a las aulas también movilizó a la Policía de North Miami. El oficial Hyppolite, del Departamento de Policía de North Miami, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que agentes fueron desplegados en las escuelas ubicadas dentro de los límites de la ciudad.

“Tenemos oficiales asignados a todas las escuelas dentro de North Miami. Estamos aquí para garantizar que los niños se sientan bienvenidos y que los padres sepan que estaremos aquí garantizando su seguridad”, explicó.

La presencia policial, agregó, tiene otro objetivo importante durante los primeros días: recordar a los conductores que deben reducir la velocidad y extremar la atención en las zonas escolares, especialmente mientras cientos de estudiantes cruzan las calles.

Con más de 20 años de experiencia, Hyppolite, conoce bien las complicaciones de la primera semana.

“El primer día y la primera semana de clases siempre son un poco difíciles”, señaló. Hay padres que todavía se familiarizan con las rutas, familias que llevan materiales escolares y un mayor volumen de vehículos alrededor de los planteles.

Sin embargo, este año algo llamó particularmente su atención.

“He visto menos niños”, comentó el agente al comparar la jornada con otros regresos a clases que ha presenciado durante su carrera.

La observación coincide con uno de los mayores desafíos que enfrenta actualmente el sistema escolar público de Miami-Dade: la pérdida de estudiantes.

La directora Melissa Mesa supervisó personalmente la entrada de los alumnos el primer día de clases. CESAR MENENDEZ DLA

El consejo para los padres

Hyppolite recomendó a las familias modificar sus rutinas durante estos primeros días.

“Salgan de casa un poco más temprano”, aconsejó. El tráfico alrededor de las escuelas puede congestionarse y disponer de tiempo adicional ayuda a evitar prisas. También recomendó asegurarse de que los niños desayunen antes de salir de casa, salvo que vayan a hacerlo en la cafetería escolar.

El objetivo, resumió, es que puedan comenzar en buenas condiciones su jornada de clases.

Miami-Dade inicia el curso con A y menos estudiantes

El nuevo año escolar comienza con un importante contraste para Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS).

El distrito llega al curso 2026-2027 después de obtener una calificación A por séptimo año consecutivo en los resultados divulgados por el Departamento de Educación de Florida correspondientes a 2025-2026.

Según M-DCPS, el 99% de sus escuelas calificadas obtuvo A, B o C: aproximadamente 63% recibió A, 24% obtuvo B y 12% consiguió C. Ninguna escuela administrada directamente por el distrito recibió D o F.

Se da una paradoja, mientras mejoran los indicadores académicos, disminuye el número de alumnos. Las escuelas tradicionales del distrito comenzaron el pasado curso con alrededor de 236.519 estudiantes, frente a 248,949 en octubre de 2024. Según M-DCPS la reducción es de aproximadamente 13.000 alumnos y proyecta perder otros 8.000 durante 2026-2027.

La caída de matrícula ya provocó cambios importantes. Para el curso 2026-2027, la Junta Escolar aprobó el cierre de nueve planteles. Ellos son, Parkway Elementary, Rainbow Park Elementary, Phillis Wheatley Elementary, Mandarin Lakes K-8 Academy, Robert Russa Moton Elementary, Lenora B. Smith Elementary, Miami Springs Middle, Pine Villa Elementary y Richmond Heights Middle. Las últimas cuatro fueron consolidadas con otros centros para crear nuevas configuraciones escolares de K-8, 6-12 y K-12.

Así, detrás de las mochilas, las fotografías familiares y los nervios inevitables de este jueves aparece uno de los grandes retos del nuevo curso: Miami-Dade mantiene resultados académicos elevados, pero necesita hacerlo con una población estudiantil que continúa reduciéndose.

[email protected]