Madres que trabajan en EEUU sortean desafíos laborales, ¿cuáles estados ofrecen más o menos apoyo?

MIAMI .- Las madres con hijos menores de 18 años de edad representan el 74% aproximadamente de la fuerza laboral en EEUU, pero a pesar de su fuerte presencia como trabajadoras afrontan desafíos derivados de las políticas que varían según los estados, lo cual hace cuesta arriba sus esfuerzos por el rendimiento y la igualdad.

Esta realidad está plasmada en un informe realizado por la empresa de finanzas personales WalletHub que analiza cuáles son las políticas de apoyo para las madres trabajadoras en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

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Para ello se basó en 17 indicadores clave, como el salario medio de las mujeres, las tasas de desempleo femenino y la calidad de las opciones de guardería entre otros, que varían de un estado a otro y permiten identificar cuáles de estos ofrecen más y menos apoyo a las madres que trabajan.

El estudio es esencial para comprender el desequilibrio en el campo laboral.

“En promedio, las mujeres ganan solo alrededor del 82% de lo que ganan los hombres por hora, y apenas el 9,4% de los directores ejecutivos de las empresas del S&P 500 son mujeres”, indica el informe elaborado con comentarios de expertos y que coincide con la celebración del Día de la Madre, en mayo próximo.

Madres trabajadoras y los estados

Según el informe de WalletHub, cinco estados se presentan como los mejores en términos generales frente a otros cinco que se identifican como los peores.

Los que ofrecen más apoyo a las madres trabajadoras son:

Connecticut (70,28) que ocupó el primer lugar como el mejor estado para las madres trabajadoras, y tuvo una de las tasas de desempleo femenino más bajas el año pasado, con apenas 2,7%, afirma el estudio. “Es uno de los mejores lugares del país para trabajar desde casa”.

Massachusetts (69,25) aparece en segundo lugar. “Tiene una de las proporciones más bajas de madres solteras con hijos menores de 18 años que viven en pobreza, lo que refleja un entorno económico sólido para las familias”, según el estudio.

A estas les siguieron Rhode Island (63,69) que reporta una de las mayores cantidades de pediatras por habitante; Nueva Jersey (59,26) y Vermont (58,34).

Estos cinco estados obtuvieron la mejor puntuación, entre uno y nueve, en los indicadores cuidado infantil, oportunidades profesionales y equilibrio entre la vida laboral y la personal establecidos en el informe.

Florida y otros que menos apoyan

Florida ocupa el puesto 41 del ranking con una puntuación total de 36.61 y una clasificación en cuidado infantil de 36, oportunidades profesionales 26 y con un equilibrio entre la vida laboral y la personal de 47 puntos.

Le siguen Idaho (36.10) y Texas (35.86) estableciéndose así no muy buena clasificación en los indicadores señalados.

Kentuchy, Arkansas Michigan, Carolina del Norte y Giorgia oscilan entre 38.77 y 38 puntos, según el estudio.

Frente a estos, los cinco estados con menores oportunidades para las madres trabajadoras son Nevada (30,40), Mississippi (29,84), Nuevo México (27,47), Alabama (27,39) y Luisiana que figura en el último lugar del ranking (26,39).

EEUU tiene mucho por mejorar

“Estados Unidos aún tiene mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones de las madres trabajadoras, dada la brecha salarial y la escasa representación femenina en ciertos puestos de liderazgo”, afirma Chip Lugo, analista de la empresa financiera.

Sin embargo, señaló que algunos estados presentan una situación significativamente mejor que otros.

“Los mejores estados para las madres trabajadoras ofrecen salarios equitativos y un gran potencial de desarrollo profesional, además de sólidas políticas de baja por maternidad y paternidad, así como servicios de guardería, atención médica y educación de alta calidad”, puntualizó en el informe.

FUENTE: Con información de informe de la empresa de finanzas personales WalletHub 2026