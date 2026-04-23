jueves 23  de  abril 2026
Éxodo

EEUU estudia aumentar la cuota de admisión de refugiados, según alto funcionario

Andrew Veprek, subsecretario de Estado para la Oficina de Población, Refugiados y Migración, afirmó que la política antimigratoria se mantendrá

Una solicitante de asilo nicaragüense (izquierda) carga a su sobrino de dos meses antes de dárselo a su madre (derecha) mientras una solicitante de asilo cubana besa a su hijo de cuatro años mientras esperan que un agente de la Patrulla Fronteriza tome su información, en Eagle Pass, Texas el 19 de diciembre de 2022.

Una solicitante de asilo nicaragüense (izquierda) carga a su sobrino de dos meses antes de dárselo a su madre (derecha) mientras una solicitante de asilo cubana besa a su hijo de cuatro años mientras esperan que un agente de la Patrulla Fronteriza tome su información, en Eagle Pass, Texas el 19 de diciembre de 2022.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. El gobierno estadounidense estudia aumentar la cuota de admisión de refugiados, actualmente en 7.500 personas, la más baja históricamente, declaró este jueves Andrew Veprek, subsecretario de Estado para la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM).

Esta cifra es la más baja desde que se creó el programa en 1980.

Lee además
Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
MIGRACIÓN

EEUU aplica nueva política para detener a los refugiados sin residencia permanente legal
Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
MIGRACIÓN

Alcance de nueva política migratoria para refugiados en EEUU, explicado por expertos

El gobierno de Donald Trump redujo el número de refugiados en el año fiscal 2026 (que finaliza en septiembre de este año) respecto a la cuota anterior, que era de 125.000 personas, en el último año de la administración de Joe Biden.

La mayoría de los candidatos a asilo admitidos son granjeros blancos de Sudáfrica, que según Washington corrían peligro de muerte y discriminación, algo refutado por Pretoria.

"Es decisión en última instancia del presidente, pero creo que claramente estamos pensando en ello para el año fiscal que viene, incluso antes", explicó Veprek en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre Inmigración (CIS por sus siglas en inglés). "Es decisión en última instancia del presidente, pero creo que claramente estamos pensando en ello para el año fiscal que viene, incluso antes", explicó Veprek en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre Inmigración (CIS por sus siglas en inglés).

"Estamos examinando el ritmo de reinstalación, cómo está yendo", añadió, en alusión a esos refugiados.

¿Incluirá a refugiados de otros paises?

Veprek no quiso confirmar si la cuota podría ampliarse a otras nacionalidades o etnias.

La reinstalación de refugiados en Estados Unidos pasó a ser responsabilidad del Departamento de Salud desde enero de este año, para aliviar la carga administrativa del Departamento de Estado, indicó.

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Trump al iniciar su segundo mandato, así como la instauración de grandes restricciones a la entrada legal de migrantes y de trabajadores cualificados.

Muchas de esas limitaciones han sido litigadas ante los tribunales, y la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la política de detener la entrada de candidatos al asilo en la frontera con México, o el programa de protección temporal (TPS) para haitianos o sirios.

Veprek aseguró que la política antimigratoria se mantendrá y que aumentarán las negociaciones con otros países para que readmitan a sus migrantes expulsados.

"Los venezolanos quieren volver a su país, el gobierno de Venezuela quiere que los venezolanos regresen, nosotros lo queremos", aseveró.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Un tercio de los venezolanos refugiados en Latinoamérica se plantea regresar, según ACNUR

Trump reitera que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Las claves para una longevidad saludable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrante estudia antes de su examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
EEUU

USCIS reabre revisión de 33.000 Green Cards otorgadas durante el gobierno de Biden

El senador estadounidense Rick Scott (republicano por Florida) habla en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 
EXCLUSIVA

Rick Scott señala a NBC de 'lavar imagen' del régimen cubano

Vista del Senado de EEUU.  
EEUU

Senado aprueba $70.000 millones para ICE y y la patrulla fronteriza

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

Jhon Phelan abandona la administración con efecto inmediato, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, el miércoles 22 de abril. El subsecretario Hung Cao asumirá el cargo de manera interina
MANDOS MILITARES

Pentágono anuncia que el secretario de la Marina deja el cargo de "forma inmediata"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
Política

EEUU dispuesto a invitar a Rusia a cumbre del G20 en Florida

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firma los proyectos de ley.
MERITOCRACIA Y SENTIDO COMÚN

Florida refuerza veto a programas DEI y bloquea impuestos al carbono