Ahorros en rojo: trabajadores en EEUU se quedan muy por debajo de las metas de retiro

Un estudio encendió las alarmas sobre los ahorros de los estadounidenses para la jubilación

MIAMI.— Un reciente estudio encendió las alarmas sobre la preparación financiera de los estadounidenses para enfrentar su retiro. Un análisis del Instituto Nacional de Seguridad de Jubilación (NIRS, por sus siglas en inglés) determinó que el trabajador promedio en Estados Unidos posee apenas 955 dólares ahorrados para su jubilación en planes de contribución definida, como las cuentas 401(k).

El informe, basado en datos de 2023, incluyó a trabajadores entre 21 y 64 años , incluso a aquellos que no cuentan con ningún ahorro para el retiro.

El resultado, según publicó Fox News, evidencia que la gran mayoría está muy por debajo de los niveles recomendados para garantizar estabilidad económica durante la vejez.

Diferencias profundas entre quienes ahorran y quienes no

Si bien la media general se sitúa en apenas 955 dólares, el estudio mostró una brecha significativa entre los trabajadores que han logrado ahorrar algo y quienes no tienen nada acumulado.

Entre los participantes con al menos un dólar ahorrado en un plan de contribución definida, el ahorro medio asciende a 40.000 dólares. Al evaluar el promedio de todos los trabajadores, incluidos los que no han ahorrado, el saldo promedio es de 93.229 dólares, pero entre quienes sí tienen un plan activo el promedio llega a 179.082 dólares, señaló NIRS.

Pese a estas diferencias, el reporte subraya que incluso los trabajadores con saldos positivos están lejos de alcanzar los objetivos ideales.

Metas de ahorro incumplidas

El estudio comparó los niveles de ahorro de los estadounidenses con las recomendaciones establecidas por la firma Fidelity, que sugiere guardar un múltiplo del ingreso anual según la edad:

A los 30 años: el equivalente a un año de ingresos.

A los 40: tres veces el ingreso anual.

A los 50: seis veces.

A los 60: ocho veces.

A los 67 años: diez veces el ingreso.

Sin embargo, Fox News reportó que ningún grupo analizado, por edad, raza, género o nivel educativo, alcanza la meta correspondiente. La mediana del ahorro para la jubilación equivale apenas al 4% del objetivo sugerido. Incluso al considerar el patrimonio neto completo, no solo los ahorros para el retiro, la mediana alcanza solo el 41% de la meta.

Como indica el estudio: "La seguridad social representa aproximadamente la mitad de los ingresos del adulto mayor promedio. Los ingresos provenientes de planes de jubilación, tanto de prestación definida (BD) como de aportación definida (DC), representan aproximadamente una quinta parte de los ingresos en promedio".

Entre quienes sí tienen ahorros en planes DC, el porcentaje medio de logro es de 18%, lo que confirma que la brecha afecta tanto a quienes ahorran como a quienes no.

Brechas por género, raza y educación

El estudio evidencia desigualdades persistentes entre distintos grupos de trabajadores.

Los hombres alcanzan un 19% del objetivo de ahorro, mientras que las mujeres llegan al 17%.

Entre las razas, los trabajadores asiáticos alcanzan un 23% y los blancos un 20%, mientras que los afroamericanos e hispanos apenas llegan al 11%, según la información reportada por Fox News.

El nivel educativo marca diferencias claras: quienes tienen secundaria o menos alcanzan solo el 10% del objetivo, mientras que quienes poseen maestrías o doctorados llegan al 26%.

Los jóvenes, los que más se acercan a la meta

Aunque parezca contradictorio, la cohorte más joven (trabajadores de entre 21 y 34 años) es la que está relativamente más cerca de su objetivo, con un 21% de ahorro logrado respecto a lo recomendado. Le siguen los trabajadores de 55 a 64 años, con un 19%.

El NIRS advirtió que, aun entre quienes poseen ahorros, los montos son insuficientes para sostener una jubilación basada principalmente en fondos de contribución definida. “Incluso para quienes sí lo tienen, estos montos son bastante bajos si se espera que constituyan una fuente importante de ingresos para el retiro”, señaló el instituto, de acuerdo con Fox News.

El informe refuerza una preocupación creciente entre economistas y analistas: la falta de preparación financiera de los estadounidenses ante una jubilación más prolongada, con costos de vida elevados y menor acceso a pensiones tradicionales.

FUENTE: Con informacón de National Institute on Retirement Security / Fox News