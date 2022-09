Marco Rubio reacciona a liberación de la espía de Castro, Ana Belén Montes

En octubre de 2002 fue condenada a 25 años ó 300 meses de prisión por conspiración para cometer espionaje a favor del régimen cubano.

El senador Marco Rubio en entrevista con los Pichy Boys dijo: “Aquí en enero va a ir libre una mujer que se llama Ana Belén Montes, que fue la espía que más daño le hizo a este país en muchos años. Ella estaba encargada del tema de Cuba en la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. (Defense Intelligence Agency). Le decían la Queen of Cuba, fue un espía. Ella fue la que le estaba dando todos los detalles al gobierno cubano cuando tumbaron los aviones de Hermanos al Rescate.

Rubio agregó: “Yo soy el vicepresidente del Comité de Inteligencia del senado, los que están en ese ramo lo entienden bien, la inteligencia cubana es uno de los mejores del mundo. No tiene la capacidad electrónica de los chinos, de los rusos, pero lo que es la capacidad humana de infiltrar, espías, y con agentes de división, ellos son los mejores del mundo y lo han hecho por años. Ana Belén Montoya ni era cubana. A ella la conocieron cuando tenía 20 años estudiando en la universidad. Nunca le pagaron ni un centavo. Ella hizo todo lo que hizo simplemente por simpatía. Pero [la dictadura] ha colado a una pila de gente aquí. También hablamos de Puentes de Amor, esos son agentes que los mandan aquí a dividir, a crear conflicto, a crear caos"

El senador sostuvo: “Entonces yo acusé a Puentes de Amor de ser agentes. Le pedí al FBI que hicieran una investigación sobre ellos y el tipo que está encargado de ese grupo, me respondió desde La Habana. Estaba en La Habana el día que me respondió. Carlos Lasso respondió desde La Habana diciendo que lo que yo decía era mentira. Fíjate, tú estás en La Habana. Él no es un James Bond, son gente que los mandan aquí con una agenda para crear división. Incluso él se reunió con esa Emily Mendrala el 20 de julio del año pasado. Le presentó unos documentos, se retrataron juntos, sonriendo y todo lo demás, en fin. Entonces ellos se aprovechan de eso y no sabemos qué cantidad de gente que han mandado aquí porque ya no lo van a mandar en un avión. ¿Cuánta de esa gente han mandado aquí con ese propósito? El tipo este de la red Avispa se casó y todo"

Rubio destacó: “Cuba es aliado de Rusia, aliado de China, aliado de Irán y Venezuela. Entonces lo que pasa es que el interés número uno que tiene Cuba es influenciar la política norteamericana hacia Cuba. ¿Pero si los rusos o los chinos les piden oye, ustedes tienen capacidad, nos pueden ayudar con eso? Ellos lo hacen o porque le pagan o porque les interesa que esas personas les manden dinero. Entonces han habido casos de espionaje y de los esfuerzos cubanos en este país de dividir y crear conflictos en redes sociales. Ahora están dedicados a eso también y a veces lo están haciendo a favor de otros gobiernos, de otros países que se lo han pedido o le están pagando o le han dado algún beneficio en cambio de eso. Aquí la gente no sabe, pero los chinos y los rusos, los dos, tienen sistemas electrónicos en la isla para monitorear las comunicaciones en EE.UU. Eso los ayuda a ellos también, a los cubanos. Ellos utilizan eso en contra de nosotros también. Así que es una amenaza que no solamente se trata de Cuba, sino es un puente que usan ellos para ayudar a los aliados de ellos, los enemigos nuestros. Es difícil convencer a las personas fuera de Miami"

En su intervención concluyó: “Si alguien es un agente de un gobierno extranjero y no se ha declarado, no ha escrito, por ejemplo, lo que tiene eso lo pueden arrestar. Por eso hay que comprobar que son agentes y reciben la dirección [de un gobierno extranjero], pero hay que denunciarlo para que las personas sepan que estos individuos que ves a veces en los artículos estos que escriben en publicaciones nacionales y dicen ‘es un experto en el tema de Cuba’. No es un experto en el tema de Cuba, es un agente cubano que se ha buscado un puesto en una universidad que busca utilizar eso para opinar sobre estos temas y crear división.En otros casos se organizan. Mira, hace un mes esa gente de Puentes de Amor se reunió no sé donde, en Coral Gables, y más de la mitad de las personas que estaban en eso no eran cubanos. Eran toda una red de socialistas marxistas que se reúnen y que están a favor de estos temas. Y estaban ahí para provocar. Provocar violencia, provocar algo que le haga daño a la imagen del exilio cubano. Pero lo primero es reconocer la amenaza. Y segundo, es identificar a estos individuos que son responsables por esto o que tienen vínculos con el régimen y que ahora buscan vivir aquí y sacarlos del país. Y si son agentes y están haciendo actividades, la gente debe saberlo".

Entretanto, en Miami, el juez federal, Alberto Milián, ha estudiado a fondo el proceso judicial de Belén Montes, que cumpliría 20 años en cautiverio cuando se concrete su libertad en enero.

“Francamente merecía cadena perpetua o la pena de muerte, porque eso es lo que merece una persona que comete una traición de tal índole en EEUU”, dijo Milián, quien alcanzó el grado de capitán de la contrainteligencia militar en el Ejército estadounidense.

Belén Montes se declaró culpable, no hubo juicio con jurado y en opinión de Milián, es responsable por la muerte de un soldado de las tropas especiales de EEUU que prestaba asesoría militar en El Salvador. Fue en 1987, cuando la guerrilla atacó un campamento del Ejército salvadoreño y causó varias bajas.“Esa información (la ubicación del campamento) ella se la entregó a Fidel Castro, a su maestro. En muchos casos de espionaje se llega a acuerdos, primero porque el traidor coopera y entrega los informes que pasó al enemigo, por eso quizá no fue condenada a muerte”, opinó Milián, quien no vacila al asegurar que Belén Montes perjudicó mucho al país.

Asimismo, recordó los casos de Robert Hanssen, que era agente del FBI o Aldrich Ames, que era oficial de la CIA, quienes sí recibieron cadena perpetua y “gracias a la justicia van a morir en la cárcel”, dijo el exfiscal.

Belén Montes no solo traicionó a su país sino a su hermana y a su hermano que trabajaban para el FBI.

“El amor propio pudo más que ella. Supuestamente porque era narcisista, sentía orgullo de servir a Fidel Castro y a la Revolución Cubana. ¡Qué ironía!”, lamentó Milián.

En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas abrumadoras, un radio de onda corta y los códigos numéricos que utilizaba para transmitir la información y no solo que tuviera que ver con Cuba.“Cuando EEUU planificaba su respuesta al Talibán y Al Qaida por los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 9 de septiembre de 2001, las autoridades temieron que Belén Montes fuera a pasar esa información a Castro porque, entre otras cosas, Cuba lucra con el trabajo de inteligencia y vende información a Corea del Norte, a Irán, a todos los enemigos de la democracia y entonces en ese momento el FBI tuvo causa probable para justificar su arresto”, recordó.

"La Reina de Cuba" fue detenida 9 días después de los atentados contra las Torres Gemelas ("The World Trade Center"). En su caso, las audiencias fueron públicas y contó con la representación legal del experimentado abogado Plato Cacheris, fallecido en 2019.

“Se declaró culpable, demostró desacato para la corte porque hasta el último momento dijo que lo hacía por la injusticia que EEUU había cometido en Latinoamérica y conociendo su psicología y estudiando a profundidad su expediente, puedo decir que es una persona muy acomplejada; eso es lo que buscaban los servicios de inteligencia de la ex Unión Soviética, la KGB, los servicios de Putin y Fidel Castro”.

A Castro nunca le interesó canjear a la que se dice fue su espía personal porque, según entendidos, no era agente, no era oficial de la Dirección de Inteligencia castrista como fueron los cinco espías de la Red Avispa.

“Ana Belén Montes era una informante muy útil para Cuba, pero no agente. Además, el daño que ocasionó a EEUU fue tan grave que la DIA y la CIA se opusieron de plano al intercambio”, comentó Milián.

Con el número de presa 25037-016, Belén Montes se halla en la prisión federal y centro médico para mujeres de Carswell, en Fort Worth, Texas.

En la instalación hay reclusas de todos los niveles de seguridad con necesidades médicas y problemas de salud mental. Fuentes familiares han dicho que la espía sufrió cáncer de mama.

En Puerto Rico y en varias ciudades de Estados Unidos, América Latina y Europa, hay grupos que promueven su libertad y que consideran injusto su encarcelamiento, como La Mesa de Trabajo por Ana Belén Montes y Cuba por Ana Belén.

“En estos momentos no estamos concediendo entrevistas”, respondió a Radio Televisión Martí su prima por parte de padre, Miriam Montes-Mock, radicada en Puerto Rico.

Por estos días, el exagente del FBI Peter Lapp, uno de los agentes que arrestó a Belén Montes, promueve en Miami su libro "Queen of Cuba" (La Reina de Cuba), que saldrá a la venta después de que la espía sea puesta en libertad en enero. Lo acompañan en la gira la co-autora y periodista Kelly Kennedy y Chris Simmons, el ex analista y coronel de la DIA que participó en los interrogatorios a la informante.

Una vez pagadas las culpas, Ana Belén Montes tendrá derecho a la reinserción social, el proceso orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infringir la ley penal.

“Ojalá que se vaya a vivir a Cuba. Yo no la quisiera en los Estados Unidos, no quisiera compartir la libertad y el oxígeno que disfrutamos con una traidora. Si hay un lugar especial en el infierno, es para personas como ella”, concluyó el juez Alberto Milían.