Mark Zuckerberg acepta ahora que gobierno de Biden presionó a Facebook para censurar

Según el CEO de Meta, la administración del presidente Joe Biden "presionó repetidamente a nuestros equipos durante meses para censurar ciertos contenidos sobre COVID-19, incluyendo humor y sátira, y expresó mucha frustración cuando no estábamos de acuerdo".

Aunque Zuckerberg asumió la responsabilidad final por la decisión de eliminar contenido, señaló que esta elección se hizo "en medio de esta presión".

"Creo firmemente que la presión del gobierno fue incorrecta y lamento que no hayamos sido más enérgicos al respecto", agregó Zuckerberg. "También creo que tomamos algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva y nueva información, no tomaríamos hoy".

Zuckerberg admits Biden admin pressured Facebook to censor COVID content, says it was wrong to suppress The Post’s Hunter laptop coverage https://t.co/KOSe0EoH4N pic.twitter.com/881jWzmec6

Se supone que la misma presión ocurrió cuando las cuentas de cientos de miles de conservadores fueron cerradas de forma temporal y se impusieron "castigos", al mejor estilo de regímenes autoritarios. La acción más punitiva fue la de censurar al propio presidente de EEUU, Donald J. Trump por cuestionar los resultados electorales de 2020 y por acusarlo, sólo por intereses políticos de los radicales de izquierda, de incentivar las protestas del 6 de enero en Washington, que derivaron en actos de violencia por algunos manifestantes.

A partir de aquí, se reveló el poder social y político de las grandes tecnológicas, siempre inclinadas hacia la tendencia de izquierda y de extrema izquierda.

Tras varias citaciones para declarar ante comités del Congreso en Washington, el CEO de Meta subrayó en su misiva que "no debemos comprometer nuestros estándares de contenido debido a presiones de ninguna administración en ninguna dirección, y estamos listos para resistir si algo así ocurre de nuevo".

Durante el período de presión para eliminar contenido en medio de la pandemia, Facebook afirmó que tomaba "medidas agresivas" para contrarrestar la "desinformación" que inundaba su plataforma, cuando gran parte de esa desinformación y control de la información procedía de la propia Casa Blanca.

Según indicó House Judiciary GOP, cuenta oficial de X del comité judicial de la Cámara de Representantes, Mark Zuckerberg admitió que:

Mark Zuckerberg just admitted three things: 1. Biden-Harris Admin "pressured" Facebook to censor Americans. 2. Facebook censored Americans. 3. Facebook throttled the Hunter Biden laptop story. Big win for free speech. pic.twitter.com/ALlbZd9l6K

En esa misma carta, con fecha de este lunes, Zuckerberg también reconoce haberse equivocado al retirar de Meta en plena campaña de las elecciones de 2020 un artículo de 'New York Post' sobre el polémico contenido del ordenador portátil del hijo del presidente de Estados Unidos, Hunter Biden.

Así, explica que, en base a una advertencia del FBI sobre "una posible operación de desinformación rusa" en relación con Hunter Biden y al gigante energético ucraniano Burisma, donde formaba parte de su junta directiva, optaron por retirar el contenido de 'New York Post' y enviarlo a su equipo de verificadores.

"Quedó claro que el informe no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haberle restado importancia a la historia", dijo.

"Quedó claro que el informe no era desinformación rusa y, en retrospectiva, no deberíamos haberle restado importancia a la historia", dijo.

"Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder; por ejemplo, ya no relegamos temporalmente temas en los EEUU mientras esperamos a los verificadores de hechos".

La publicación del citado tabloide neoyorquino versaba sobre decenas de miles de correos electrónicos de Hunter Biden y sus socios comerciales, en los que se evidenciaría cómo habría logrado ciertos negocios en el extranjero gracias a su apellido.

