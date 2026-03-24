martes 24  de  marzo 2026
Juramentación

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad Nacional de EEUU

Mullin asume el cargo en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional

El presidente Donald Trump estrecha la mano del recién juramentado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de marzo de 2026.

El presidente Donald Trump estrecha la mano del recién juramentado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de marzo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El hasta ahora senador republicano Markwayne Mullin juró este martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump.

Mullin asume el cargo en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que se quedó sin fondos ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

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La fiscal general, Pam Bondi, tomó juramento a Mullin, de 48 horas, durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca presidido por Trump un día después de que el Senado lo ratificara para el cargo.

Proteger a todos por igual

"No me importa de qué color político sea tu estado. No me importa si son rojos (republicanos) o azules (demócratas). Al final del día, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todos por igual, y lo haremos", declaró Mullin tras asumir el puesto.

El nuevo secretario recordó que, por culpa del cierre, muchos empleados del Departamento de Seguridad Nacional llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo, lo que demuestra su "dedicación" a la hora de "proteger la patria".

"Nadie va a trabajar más que yo", expresó Mullin, quien prometió a Trump que no lo defraudará.

Mullin, senador republicano de Oklahoma, fue confirmado para el cargo el lunes en el Senado, con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra.

El nuevo secretario pone fin a una carrera de 13 años en el Congreso, donde fue conocido como un negociador clave entre ambas cámaras para aprobar el plan fiscal de Trump en 2025.

Mullin sustituye a Noem, cesada a principios de mes, quien encabezó una política migratoria dura que incluyó redadas masivas en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales tras ser agredidos por los hoy fallecidos.

FUENTE: Con información de EFE

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