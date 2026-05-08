viernes 8  de  mayo 2026
Medidas

EEUU anuncia cuarentena a sus ciudadanos a bordo de crucero afectado por brote de hantavirus

Los pasajeros serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país

Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

CDC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron este viernes que planean poner en aislamiento en un centro especial de cuarentena del estado de Nebraska a los 17 pasajeros estadounidenses que están a bordo del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

Está previsto que las 17 personas sean evacuadas desde la isla española de Tenerife, donde está previsto que arribe el crucero el domingo, en un vuelo de repatriación médica del Gobierno estadounidense que aterrizará en la Base de la Fuerza Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska, explicaron los CDC en un comunicado.

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Desde ahí serán trasladados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.

En una rueda de prensa ofrecida hoy mismo, los responsables de estas instalaciones compararon con una "estancia en un hotel" y señalaron que aún no se ha establecido un plazo definido para determinar cuánto tiempo permanecerán los pasajeros aislados en el centro.

Despliegue médico

Hoy temprano, los CDC ya desplegaron este viernes un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos en Tenerife que "llevará a cabo una evaluación del riesgo de exposición para cada pasajero estadounidense y formulará recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido".

Un equipo adicional se desplegará en la Base Aérea Offutt a la llegada de los 17 pasajeros a EEUU para evaluarlos nuevamente.

Los CDC están trabajando a su vez en la elaboración de directrices de seguimiento que van a comenzar a distribuir hoy mismo a los departamentos de salud estatales y locales estadounidenses.

A su vez, el estado de Nueva Jersey está manteniendo bajo vigilancia a dos de sus residentes que estuvieron en contacto con una persona que se infectó con el hantavirus a bordo del MV Hondius.

La exposición no ocurrió a bordo del buque, sino durante un viaje aéreo internacional después de que la persona infectada desembarcara del crucero.

El brote, que ha reavivado la preocupación sanitaria internacional, afecta al crucero MV Hondius y hasta la fecha se han confirmado tres fallecimientos vinculados al hantavirus, además de otras dos infecciones confirmadas y tres sospechosas.

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores a través de heces, orina o saliva.

FUENTE: Con información de EFE

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