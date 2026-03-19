jueves 19  de  marzo 2026
DESIGNADO

Markwayne Mullin a un paso de dirigir el Departamento de Seguridad Nacional

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales votó 8 a 7 a favor de aprobar la nominación de Markwayne Mullin para dirigir la poderosa agencia federal

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

OLIVER CONTRERAS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un comité del Senado estadounidense aprobó este jueves al candidato designado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin.

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales votó 8 a 7 a favor de aprobar la nominación de Mullin para dirigir la poderosa agencia, responsable de llevar a cabo la seguridad fronteriza y la ofensiva contra los ilegales.

Lee además
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
MEDIO ORIENTE

Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
EEUU

Trump suspende restricciones en transporte marítimo de petróleo

Los líderes republicanos contemplan una votación en el pleno del Senado la próxima semana, donde el trámite previsiblemente será más sencillo que en el comité.

El presidente republicano del comité, Rand Paul, se opuso a la nominación.

Paul tiene un historial de enfrentamientos personales con Mullin, que en una ocasión lo calificó de "serpiente".

El demócrata, John Fetterman, votó a favor de Mullin.

Como era de espera, la mayoría de los demócratas critican a Mullin y expresaron escepticismo ante sus promesas de seguir un rumbo más efectivo que el de la saliente secretaria Kristi Noem.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Netanyahu niega que Israel "arrastrara" a EEUU a la guerra contra Irán

Agencia de Energía eleva a 426 millones los barriles de petróleo liberados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El cantante español Enrique Iglesias. 
VIRAL

Enrique Iglesias derrite las redes sociales con nueva foto familiar

Miles de miamenses y turistas acuden a la playa para evadir el calor.
INESTABILIDAD AMBIENTAL

Tras breve respiro invernal, ¿cuándo retorna el calor al sur de la Florida?

El economista y exministro de finanzas Rodrigo Chaves asumió como presidente de Costa Rica por un mandato de cuatro años centrado en revitalizar uno de los países latinoamericanos. Las economías más estables de Estados Unidos.
TENSIONES

Costa Rica ordena salida de personal diplomático en Cuba

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)
NOMBRAMIENTO

ONG venezolanas advierten que nuevo ministro de Defensa está señalado de violaciones a DDHH

Fernandez Rundle anunció cargos contra cuatro personas por la muerte de Jenny Lee, de 24 años, tras consumir MDMA.
JUSTICIA

Fiscalía de Miami-Dade imputa a cuatro personas por muerte de joven tras consumo de drogas en el Ultra 2025

Te puede interesar

Momento del corte de cinta durante la inauguración.
INCLUSIÓN

Casa Familia inaugura en Miami una comunidad pionera que transforma la vida de adultos con discapacidad

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
OFENSIVA

Netanyahu niega que Israel "arrastrara" a EEUU a la guerra contra Irán

Gustavo González López fue director del SEBIN. Cortesía El Nacional.
VENEZUELA

Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Depósito de petróleo en Francia.
PETRóLEO

Agencia de Energía eleva a 426 millones los barriles de petróleo liberados

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.
ATENTOS VIAJEROS

Aeropuerto de Miami recomienda llegar tres horas antes por Spring Break