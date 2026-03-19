Markwayne Mullin a un paso de dirigir el Departamento de Seguridad Nacional

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.

Un comité del Senado estadounidense aprobó este jueves al candidato designado por el presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional , el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin .

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales votó 8 a 7 a favor de aprobar la nominación de Mullin para dirigir la poderosa agencia, responsable de llevar a cabo la seguridad fronteriza y la ofensiva contra los ilegales.

MEDIO ORIENTE Tras fuertes declaraciones de Trump, la OTAN recapacita sobre el Estrecho de Ormuz

Los líderes republicanos contemplan una votación en el pleno del Senado la próxima semana, donde el trámite previsiblemente será más sencillo que en el comité.

El presidente republicano del comité, Rand Paul, se opuso a la nominación.

Paul tiene un historial de enfrentamientos personales con Mullin, que en una ocasión lo calificó de "serpiente".

El demócrata, John Fetterman, votó a favor de Mullin.

Como era de espera, la mayoría de los demócratas critican a Mullin y expresaron escepticismo ante sus promesas de seguir un rumbo más efectivo que el de la saliente secretaria Kristi Noem.

FUENTE: Con información de AFP.