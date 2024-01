Más de 3 millones de casos de inmigración atascados en cortes, una cifra en ascenso

Florida, el estado con mayor número de casos atascados, tiene 454.434 casos pendientes en las cortes en donde el 74% de los expedientes se ubican en Miami. En esta localidad las tres primeras nacionalidades son de Cuba, Haití y Venezuela. En Orlando hay más de 192.000 personas que esperan por un dictamen. En Texas hay 426.000, California 327.000 y Nueva York 322.000 casos, estados en donde también los legisladores han presionado a la administración de Joe Biden para buscar una solución.

El problema migratorio en EEUU ha sido calificado como el peor de su historia por lo que legisladores y otros voceros han comenzado a presionar para que haya una resolución a este problema que involucra un asunto se seguridad y de capacidad de servicios públicos para atender a este número creciente de personas que llegan de forma ilegal al país.

"Esto no es inmigración"

Al ser consultado sobre la migración ilegal en Estados Unidos, el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio no dudó en señalar que “esto no es migración” porque no se está cumpliendo un proceso mediante el cual se autoriza la entrada de las personas ltras cumplir una serie de pasos y requisitos.

El legislador estadounidense subrayó que la migración es cuando las personas entran a EEUU porque han obtenido un permiso tras un mecanismo de revisión y verificación. En este contexto recordó que todos los años este país recibe 1 millón de ciudadanos de manera legal enfatizando que “ ninguna nación del mundo hace eso”.

Ese millón personas se hacen residentes permanentes en EEUU con derecho de poder aplicar a la ciudadanía. No obstante acotó que “ahora se trata de 300.000 personas de todas partes del mundo cruzando la frontera de EEUU sin permiso". Y es que más de 300.000 migrantes son interceptados cada mes por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), una cifra sin precedentes que se ha mantenido permanente desde agosto.

“8 millones de personas han entrado a este país de manera ilegal en los tres años que Biden ha sido presidente. Eso es ignorar las leyes y abandonar por completo lo que es nuestro proceso migratorio”, dijo el senador Rubio.

Y cuestionó: “¿Qué país en el mundo puede sostener eso? Ninguno lo puede sostener. En Nueva York tenemos colegios donde los estudiantes no podían ir a estudiar porque han tenido que utilizar los colegios para darle albergue y tener espacio para las personas que han llegado ilegalmente al país. Esto no puede seguir y no es sostenible”.

Migración ilegal masiva

Rubio, en declaraciones al medio NTN24. dijo que llega un punto en que un país que siempre ha tenido una política migratoria muy generosa, ha tenido que considerar medidas para restringir esa migración ilegal masiva. "Uno entiende todo el sufrimiento que existe en la región. Pero no es posible que todas las personas en el mundo que no les guste lo que esté pasando en su país de origen se muden a EEUU. Ningún país puede asumir ese cambio. ¿Quién va a pagar eso? Esa pregunta es lo que estamos enfrentando en el congreso. Es una realidad muy seria”, acotó el congresista.

Agregó que “ningún país del mundo lo permitiría “y esto no podemos permitirlo tampoco”. Puntualizó que la administración de Joe Biden no está tomando este tema en serio y llegará un momento en donde tendrán que enfrentarlo.

“Siempre he apoyado la ayuda a Ucrania. Lo que yo no puedo hacer es ir a Florida y decirle a los residentes de mi estado que el tema de Ucrania es más importante que el tema de nuestras fronteras. Eso no se lo puedo decir a mis constituyentes porque mi prioridad tiene que ser siempre primero lo que está pasando aquí en EEUU”.

FUENTE: Redacción y con información de NTN24