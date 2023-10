Más de 7 millones de estadounidenses desconocen que padecen un deterioro cognitivo leve

MIAMI.- Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de California determinó que millones de estadounidenses , no tienen conocimiento de que viven un deterioro cognitivo leve (DCL), debido a que la mayoría de los médicos generales no diagnostican esta afección a tiempo.

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EEUU, el deterioro cognitivo leve es una afección que hace que las personas tengan más problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento de lo normal para alguien de su edad.

La Asociación de Alzheimer informa que una cuarta parte de las personas de 80 a 84 años padecen DCL, en comparación al 6.7% de las personas de 60 a 64 años.

En el análisis, el equipo examinó los datos administrativos del programa federal de seguro médico Medicare, que cubren a 40 millones de adultos mayores en la nación, recopilados de más de 200,000 médicos de atención primaria y 50,000 consultorios entre 2017 y 2019.

El informe, publicado en el The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, destaca que los especialistas descubrieron que solo un pequeño porcentaje de los casos esperados de deterioro cognitivo leve fueron realmente diagnosticados, con un resultado de una tasa baja de detección de alrededor de 7,4 millones de sde casos que no fueron detectados.

Al menos 7,4 millones de estadounidenses mayores de 65 años no tienen idea de que viven con un deterioro cognitivo leve, y los autores estiman que hasta 10 millones de estadounidenses no están diagnosticados si se incluyen los mayores de 50 años, indica el artículo.

También estimaron que sólo el 0,1% de los médicos lo diagnosticaron con tanta precisión y frecuencia como deberían, según las tasas esperadas.

El hecho de que el deterioro cognitivo leve tenga causas tratables o reversibles es un motivo importante para que los médicos de atención primaria lo busquen, afirmó el autor principal del estudio, Soeren Mattke, director del Observatorio de Salud Cerebral de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles.

Por su parte, el Dr. Michael Rafii, profesor de neurología en la Universidad del Sur de California señaló en entrevista al diario Los Angeles Times que el diagnóstico precoz permitiría a los familiares y a la propia persona saber más o menos qué esperar, "permitiéndoles tener sus problemas médicos bajo control, sus medicamentos bajo control y planificar el futuro”.

Adultos mayores

Asimismo, hallaron que los médicos de atención primaria de EEUU detectaron sólo alrededor del 8% de los casos esperados de deterioro cognitivo leve esperados entre sus pacientes mayores.

Los expertos aseguraron que no se está diciendo que los médicos de atención primaria estén ignorando la salud cognitiva de los pacientes mayores.

Mientras que la directora senior de compromiso científico de la Asociación de Alzheimer, Rebecca Edelmayer expresó que los médicos enfrentan muchos obstáculos a la hora de diagnosticar esta enfermedad en sus pacientes.

Síntomas

Los síntomas del deterioro cognitivo leve se pueden presentar como citas olvidadas, extravío de cosas con regularidad, problemas para seguir la trama de un libro o película, o dificultad para navegar por lugares conocidos. También pueden tener dificultades con el movimiento o el sentido del olfato.

Por lo general, los síntomas del DCL no son tan graves como los que se observan en las personas diagnosticadas de demencia o enfermedad de Alzheimer, y no desarrollan los cambios de personalidad asociados con esta última.

“En el caso del DCL, en realidad hay una serie de casos que tienen soluciones fáciles: algunos podrían deberse a efectos secundarios de medicamentos o vitaminas. deficiencias y todo tipo de cosas que podemos abordar si se detectan casos”, dijo Mattke al respecto.

El Alzheimer

Muchas veces las personas experimentan algún grado de deterioro cognitivo a medida que envejecen, y no todos los casos conducirán a problemas significativos. Sin embargo, a menudo, el deterioro cognitivo leve es la primera etapa de un trastorno neurodegenerativo más grave, en particular la enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia.

Según la Asociación de Alzheimer, alrededor del 10% de los adultos mayores con deterioro cognitivo leve eventualmente desarrollan Alzheimer.

En ese sentido, Rebecca Edelmayer explicó que determinar si el DCL se debe a un Alzheimer temprano requiere más que una prueba de detección. También tiene que haber evidencia biológica del Alzheimer".

Hasta hace poco, no habían logrado producir un solo fármaco que pudiera revertir y curar el Alzheimer. Después de años de investigación, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU aprobó, en enero de 2023, dos fármacos que podrían ralentizar el deterioro cognitivo que destruye la vida de millones de personas.

Lecanemab es el primer fármaco aprobado por la FDA, el cual ha demostrado frenar el deterioro cognitivo en ensayos clínicos. El otro fármaco es aducanumab, que demostró eliminar la placa, pero no detener la pérdida de capacidad cognitiva.

Detección

Finalmente, Soeren Mattke precisó que existen pruebas disponibles para el deterioro cognitivo, que aunque toman diez minutos o más para realizarlas, "muchos médicos no se sienten obligados a detectarlo en sus pacientes mayores, o pueden estar demasiado ocupados, y es posible que los pacientes no piensen en pedir esta evaluación hasta que estén mucho más avanzados en su deterioro".

Los expertos esperan que la investigación de su equipo pueda comenzar a hacer que ambos grupos sean más conscientes y dispuestos a adelantarse a este creciente problema de salud.

FUENTE: Con información del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EEUU y la revista de prevención de la enfermedad de Alzheimer