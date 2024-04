Mascotas: abril es el Mes de la Concientización del Gusano del Corazón

Las mascotas se contagian con la enfermedad del gusano del corazón a través de los mosquitos, y muchos casos ocurren cerca de lugares con grandes depósitos de agua.

“Los signos más comunes de filariosis cardíaca en los perros son tos, intolerancia al ejercicio, episodios de colapso o desmayo, pérdida de apetito y pérdida de peso”, dijo la Dra. Erin Katribe, directora de Programas Veterinarios Nacionales de Best Friends Animal Society. “La infección es menos común en los gatos, pero la enfermedad puede presentarse como una tos similar al asma”.

La Dra. Katribe ofreció los siguientes datos para ayudar a educar a los dueños de mascotas sobre la prevención de esta enfermedad.

Mantener a los perros y gatos en un medicamento preventivo durante todo el año, independientemente de la ubicación, porque la filariosis cardíaca se está volviendo más frecuente en todo el país.

Incluso si un perro da negativo sin estar en preventivos, aún podría dar positivo en seis meses, ya que lleva ese tiempo desarrollarse y ser visible en las pruebas estándar.

Si un perro da positivo en la prueba, es importante entender que la mayoría de los perros pasan por el tratamiento sin complicaciones. Los tratamientos utilizados hoy en día son mucho más seguros que los utilizados en generaciones anteriores, por lo que esta enfermedad ya no debería llevar un estigma.

Muchos albergues que luchan contra la sobrepoblación en el sur del país y son los mismos albergues con una alta prevalencia de gusanos en el corazón. Lamentablemente, los perros que dan positivos en filariosis cardíaca son los primeros en ser sacrificados cuando la capacidad se convierte en un problema, por lo que son una población en riesgo en esos albergues. Esta enfermedad no se transfiere directamente a otras mascotas en el hogar, por lo que no hay razón para no cuidar temporalmente o adoptar un perro positivo.

Los gatos también pueden contraer filariosis cardíaca, y actualmente no hay tratamiento para ello. Los gatos también deben estar en preventivos, especialmente en áreas endémicas.

“Si tienes la capacidad de ayudar a una mascota diagnosticada con gusanos en el corazón, llévala a tu casa, adóptala o cuídala temporalmente”, dijo Katribe. “El proceso de tratamiento de la filariosis cardíaca no es tan difícil como solía ser, y estarás ayudando a una mascota que realmente te necesita”.

Para obtener más información sobre la filariosis cardíaca o para abrir tu hogar a una mascota necesitada, visita salvaunamascota.org

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 400,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,600 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All.

