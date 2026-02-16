Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Cada tercer lunes de febrero, los Estados Unidos de América celebran el Día de los Presidentes y, aunque muchos no sabemos qué significa, honra el cumpleaños del 22 de febrero de George Washington, el primer presidente de la nación.

Aunque originalmente fue designado como el cumpleaños de Washington, la denominación evolucionó hasta convertirse en una celebración más amplia y popular que honra a todos los presidentes de Estados Unidos.

FLORIDA Impuestos a la propiedad o no, he ahí el dilema

El feriado federal en honor a Washington fue implementado originalmente mediante una ley del Congreso en 1879 para las oficinas gubernamentales en Washington D. C., y posteriormente se amplió para incluir todas las oficinas federales, los estados y las empresas privadas que reconocieran el día festivo.

El Congreso fijó el feriado para que cayera el tercer lunes de febrero cada año a partir de 1971, creando así un fin de semana largo.

Hay celebraciones comunitarias que suelen mostrar una larga tradición. Laredo, en Texas, organiza un homenaje que dura todo un mes, al igual que la ciudad natal de Washington, Alexandria, Virginia, que incluye lo que se afirma es el desfile más antiguo y grande del país en honor al cumpleaños de George Washington.

Eustis, en Florida, celebra anualmente el GeorgeFest, que comenzó en 1902, y en Denver, en Colorado, hay una asociación que se dedica conmemorar el día.

En el George Washington Birthplace National Monument, en el condado de Westmoreland, en Virginia, organizan celebraciones estos días, mientras que en Mount Vernon las fiestas se extienden durante todo el fin de semana festivo y hasta el 22 de febrero.

Desde 1862 existe la tradición en el Senado de los Estados Unidos de leer el Discurso de Despedida de George Washington este día.

También es una fecha que invita a conocer sobre la vida de los presidentes. Por ejemplo, ¿sabía que Jimmy Carter era cultivador de maní antes de comenzar su carrera política? ¿O que Gerald R. Ford es el único presidente estadounidense que sirvió como guardabosques?

La fecha también se celebra a la mesa. Hay comidas tradicionalmente asociadas con el feriado, como el pastel de cereza, que está basado en la leyenda de que Washington, en su juventud, cortó un cerezo.

En Filadelfia, donde la campana de la libertad sonó el 4 de julio de 1776, el centenario restaurante City Tavern continúa sirviendo platos de aquella época todo el año. Allí acudieron George Washington, Thomas Jefferson y John Adams para discutir los pormenores de la independencia.

El local, que fue reconstruido a la imagen y semejanza del original, que abrió por primera sus puertas en 1773, cuenta con la dedicación del chef Walter Staib, quien recuperó un extraordinario recetario de la época de la colonia, en el que destacan la sopa de res pepperpot, de peculiar sabor que conquista el paladar; la empanada pot pie de pavo, con hongos, papas y salsa de crema con jerez; y el conejo estofado en vino tinto, con hongos, vegetales y fideos.

En casa podemos celebrar la ocasión con comidas que fueron las preferidas de varios presidentes, como sopas, bistec frito de pollo y platillos regionales estadounidenses.

Por ejemplo, registros públicos muestran que el presidente Thomas Jefferson era aficionado a los waffles, mientras que Abraham Lincoln prefería el pan de jengibre; Theodore Roosevelt optaba por el bistec frito de pollo con salsa blanca; Ronald Reagan solía comer caramelos de goma (jellybeans), y John F. Kennedy disfrutaba de la tradicional sopa de almejas estilo Nueva Inglaterra.

Aunque La Casa Blanca generalmente está cerrada al público para visitas durante el Día de los Presidentes, la Mansión Ejecutiva es uno de los lugares favoritos cuando está abierta.

Sí, puede visitar la residencia más famosa de la nación si solicita un pase en línea en WhiteHouse.gov unas semanas antes de la fecha en que planea su visita.

En cuanto a las compras, este feriado es muy conocido por coincidir con grandes descuentos en artículos costosos como electrodomésticos, muebles y, especialmente, colchones. Es la venta especial del Presidents´ Day. Esto se debe a que los minoristas intentan liquidar su inventario y aprovechar la temporada de impuestos.