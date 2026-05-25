Siete muertos y cuatro heridos, el saldo de víctimas de varios tiroteos en Puerto Rico

Vista del logo de la Policía de Puerto Rico en un auto. EFE

Agentes, adscritos a la División de Arrestos Especiales de San Juan, informan del arresto de un hombre que era buscado en el estado de la Florida, por cargos de asalto sexual. EFE

SAN JUAN — Siete personas murieron y cuatro resultaron heridas en tres tiroteos registrados en las últimas horas en Puerto Rico, donde este año ha aumentado el número de muertes violentas respecto al 2025.

El caso más grave fue un asesinato múltiple ocurrido cerca de la medianoche del domingo al lunes frente al negocio La Taberna de Bozo, ubicado en el municipio de Loíza, en el norte de la isla.

El número de muertes violentas en lo que va de año en Puerto Rico, que cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, asciende a 199, 27 casos más que en 2025.

La mayoría de los asesinatos en la isla está vinculada con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Tres dobles asesinatos y una masacre

El medio Noticentro destacó que este fin de semana del Memorial Day, fueron 12 los homicidios de acuerdo con los reportes de novedades que compartió la policía.

De acuerdo con el cuerpo de seguridad, los crímenes incluyen tres dobles asesinatos y una masacre.

Noticentro describió las muertes.

Viernes, 22 de mayo

Río Piedras, San Juan- A través del Sistema de Emergencias 911, la Policía fue alertada en horas de la tarde sobre múltiples disparos en la calle Juan Peña Rey intersección con la entrada al residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras.

En la escena, agentes de la Policía de Puerto Rico encontraron a un hombre con varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto.

El occiso, que no ha sido identificado, fue descrito como de tez negra, cabello largo marrón, barba, aproximadamente 5 pies 8 pulgadas de estatura y unas 180 libras de peso. Al momento del crimen, vestía una camisa tipo t-shirt negra, un pantalón negro y unas chanclas.

Sábado, 23 de mayo

Bayamón - Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, investigan la muerte violenta de un hombre, aún sin identificar, reportada a las 7:17 de la mañana en el kilómetro 2 del barrio Pájaros en la carretera 861 de Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema 911 alertando sobre una persona herida de bala, los agentes del precinto de Bayamón Norte localizaron a un hombre con varias heridas de bala. Este fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente certificaron su muerte.

De acuerdo con lo informado, se alega que el occiso se encontraba conduciendo, cuando desde otro vehículo en marcha, realizaron varios disparos, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo.

El hombre fue descrito como de tez trigueña, de unos 29 años de edad aproximadamente; 5’9” de estatura y un peso alrededor de 240 libras; ojos marrones, pelo marrón largo (con trenzas) y barba tipo chiva. Vestía una camisa de manga larga con capucha color gris y marrón (con las letras “Andy C Wash) y pantalón negro.

Ponce - Fue reportada una muerte violenta a eso de las 8:46 de la noche ocurrida en los predios del Complejo Recreativo La Guancha, en Ponce.

Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Al llegar las unidades a la escena, encontraron en el pavimento el cuerpo de Jeremy Castro Rodríguez, de 25 años de edad, residente de Ponce, con varias heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Domingo, 24 de mayo

Río Piedras, San Juan - Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del CIC de San Juan, investigaron un doble asesinato reportado a las 12:27 de la madrugada en la calle 49 con intersección calle 32 en las Parcelas Falú, en Río Piedras.

Según la información preliminar, tras una llamada de alerta, las autoridades dieron con los cuerpos sin vida de dos hombres, los cuales tenían heridas en la cabeza y rostro. Al momento los occisos no han sido identificados y fueron descritos como de 20 a 25 años de edad, aproximadamente.

Uno es de tez blanca, estatura 5 pies 9 pulgadas de estatura y 165 libras de peso, aproximadamente. Tiene el pelo negro y ojos marrones. Además, vestía jacket de color negro marca Nike, mahón largo y calzado deportivo negros también marca Nike. Este portaba en el cuello una cadena de color dorado con un crucifijo con piedras rojas.

El segundo hombre es de tez blanca, 6 pies de estatura, 150 libras de peso aproximado, ojos marrones y cabello negro. Vestía jacket negro marca Columbia, sudadera larga de color gris, calzado deportivo gris y blanco de la marca Nike.

Juana Díaz - Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Juana Díaz, investigaron un doble asesinato reportado a eso de las 6:11 de la tarde del domingo, hechos ocurridos en la PR-1, kilómetro 103.4, en el área del estacionamiento de la Farmacia Guayabal, en el municipio de Juana Díaz.

Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 911 alertó a la policía sobre varios disparos en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron los cuerpos sin vida de dos hombres con múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los occisos fue hallado en el estacionamiento de la Farmacia Guayabal, mientras que el otro permanecía dentro de una guagua Ford, -F-150, color blanco. Estos fueron identificados como William Enrique Santiago Colón de 27 años de edad y residente de Santa Isabel, quien poseía expediente criminal y Luis Daniel Alvarado Rivera de 18 años de edad, residente de Juana Díaz.

En medio de los hechos, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala, siendo transportados a un hospital del área y posteriormente, referidos a una institución hospitalaria del área metropolitana y su condición fue descrita como critica, pero estable.

Loíza. Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Loíza, investigan un asesinato múltiple y dos personas heridas de bala, reportado a las 11:15 de la noche del domingo, frente al negocio La Taberna de Bozo, ubicado en la carretera PR-187, kilómetro 23.5, del barrio Medianía Alta, en Loíza.

Según la información preliminar y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes localizaron los cuerpos baleados de tres hombres identificados como José Rivera Velázquez, de 45 años; Jesús Quiñones Ayala, de 52 años; y Yadiel Pizarro Morales, de 29 años, todos residentes de dicho municipio.

Relacionado con estos hechos, un hombre y una mujer resultaron heridos de bala. Las víctimas fueron transportadas en ambulancia a un hospital del área y, al momento, se desconoce su condición de salud.

Lunes, 25 de mayo (Memorial Day)

Guayama - Agentes adscritos al Distrito de Guayama de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando un doble asesinato ocurrido en la urbanización Jardines de Guamaní, frente al parque, en el mencionado municipio.

Según la información preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre un vehículo con impactos de bala. Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior del mismo los cuerpos de un hombre y una mujer con heridas de bala, que le causaron la muerte en el lugar.

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FUENTE: Con información de EFE y Noticentro