domingo 1  de  noviembre 2026
AYUDA

Cruz Roja brinda asistencia a cuatro personas afectadas por incendio en Miami

Un equipo de voluntarios respondió a la emergencia en un edificio de apartamentos ubicado en la calle 7 del noroeste de Miami

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Imagen referencial. 

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Por JAVIER MORALES

MIAMI.- La Cruz Roja Americana brindó asistencia de emergencia a cuatro adultos afectados por un incendio registrado el sábado 31 de octubre en un edificio de apartamentos ubicado en la calle 7 del noroeste de Miami.

Según informó la organización humanitaria, voluntarios del Equipo de Acción ante Desastres (Disaster Action Team), perteneciente al capítulo de Greater Miami & the Keys, acudieron al lugar para coordinar la ayuda destinada a las personas perjudicadas por el siniestro.

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La Cruz Roja proporciona asistencia financiera de emergencia, servicios de salud física y mental, así como atención individualizada para conectar a los afectados con los recursos disponibles durante el proceso de recuperación.

La organización indicó que continuará ofreciendo apoyo a las familias para atender las necesidades derivadas del incendio.

Asistencia durante las emergencias

El Equipo de Acción ante Desastres está integrado por voluntarios locales especialmente capacitados para responder a situaciones de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además de coordinar la asistencia inmediata, sus integrantes ofrecen apoyo emocional y orientación a las familias para ayudarlas a iniciar el proceso de recuperación después de un desastre.

Todos los servicios de asistencia de la Cruz Roja son gratuitos y se financian mediante donaciones de particulares y organizaciones.

La institución recordó que su labor humanitaria se extiende a otras situaciones de emergencia, desde la atención a víctimas de desastres naturales hasta el suministro de sangre a hospitales y el apoyo a militares, veteranos y sus familias.

Prevención y apoyo comunitario

Ante los riesgos que representan los incendios domésticos, la Cruz Roja recomienda a los residentes informarse sobre las medidas de prevención y preparación que pueden contribuir a proteger sus viviendas.

A través de su sitio web, redcross.org/homefires, la organización ofrece recursos educativos sobre seguridad contra incendios.

Asimismo, quienes deseen colaborar con las labores de asistencia pueden realizar donaciones en redcross.org/donate o inscribirse como voluntarios mediante redcross.org/sflvolunteer.

La institución también dispone de una aplicación móvil de emergencias, accesible a través de redcross.org/apps, que proporciona alertas e información para ayudar a la población a prepararse ante situaciones de riesgo.

La Cruz Roja Americana, organización sin fines de lucro que depende del trabajo voluntario y las contribuciones públicas, suministra aproximadamente el 40% de la sangre utilizada en Estados Unidos y desarrolla programas de asistencia humanitaria tanto dentro como fuera del país.

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