Miami toca fondo y Giannis busca soluciones

El griego Giannis Antetokounmpo, del Heat de Miami, durante un partido ante los Hawks de Atlanta, el 28 de octubre de 2026.

La revolución que prometía devolver al Heat de Miami a la lucha por el título de la NBA ha comenzado con un inesperado fracaso. La franquicia de Florida perdió sus primeros cuatro partidos de la temporada 2026-27, pese a la incorporación de Giannis Antetokounmpo , y las dudas sobre el funcionamiento del equipo empiezan a ganar terreno.

El último tropiezo llegó el lunes, cuando los Mavericks de Dallas se impusieron 113-109 en el Kaseya Center. El griego firmó su primer triple-doble con Miami , con 29 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, pero su brillante actuación no bastó para evitar otra derrota. Cooper Flagg también terminó con 29 unidades y 11 asistencias para liderar a Dallas.

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El Heat llegó a tener una ventaja de 12 puntos en el segundo cuarto, pero volvió a mostrar dificultades para sostener su rendimiento. La falta de continuidad ofensiva y los errores en los momentos decisivos permitieron la remontada visitante.

“Este no es el comienzo que nadie quería, pero ha ocurrido. Tenemos que afrontar lo que tenemos adelante y ser más consistentes con nuestro juego”, reconoció el entrenador Erik Spoelstra.

El balance de 0-4 constituye el quinto peor arranque de este tipo en la historia de Miami y recuerda a la temporada 2007-08, cuando el equipo perdió sus primeros cinco compromisos y terminó con un registro de 15 victorias y 67 derrotas. Desde entonces, la franquicia había evitado un comienzo tan adverso.

La sociedad que preocupa

La llegada de Antetokounmpo, dos veces MVP y campeón de la NBA con Milwaukee en 2021, elevó las aspiraciones del Heat. Sin embargo, su sociedad con Bam Adebayo todavía no funciona como se esperaba.

El pívot, referente de Miami desde 2017, anotó apenas ocho puntos contra Dallas y promedia 11,8 en los primeros cuatro partidos, lejos de los 20,1 que consiguió la campaña anterior. Su falta de acierto exterior también limita las opciones ofensivas del equipo.

“Es curioso cómo el ruido de afuera quiere convertirme en el chivo expiatorio”, respondió Adebayo al ser cuestionado sobre las críticas. “Cuando las tornas cambien y la energía se dispare, hay que estar preparado”.

Las dudas también alcanzaron a Dwyane Wade, leyenda de la franquicia, quien considera que las dos estrellas deben aclarar sus funciones. En su podcast, recordó las dificultades iniciales que experimentó junto a LeBron James cuando ambos comenzaron a jugar juntos en Miami en 2010.

"Quiero ver a Giannis acercarse y decirle: ‘Bam, yo me encargo. Este es mi equipo, pero me aseguraré de que todos tengamos oportunidades", planteó Wade.

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El exescolta considera que Antetokounmpo debe asumir la creación de juego y el liderazgo ofensivo, mientras Adebayo puede concentrarse en su versatilidad y su impacto defensivo, sin renunciar a las noches en las que también deba asumir protagonismo anotador.

El propio Giannis reconoció que la adaptación todavía está en marcha y que incluso él ha tenido dificultades para encontrar su lugar dentro del sistema.

“No es solo Bam. Somos todos. Estamos tratando de averiguar dónde encajamos y qué tenemos que hacer”, explicó el griego, quien insistió en que los jugadores deben actuar con mayor determinación y dejar de preocuparse por invadir el espacio de sus compañeros.

Un precedente que enciende las alarmas

Antetokounmpo nunca había comenzado una temporada con cuatro derrotas consecutivas en sus años con Milwaukee. Los Bucks también atravesaron dificultades en 2024-25, cuando arrancaron con dos victorias y ocho derrotas en sus primeros diez encuentros, aunque consiguieron revertir parcialmente aquella situación.

Ahora, el desafío es diferente: construir una identidad colectiva en un equipo que aspira al campeonato. El griego pidió paciencia y recordó que ha vivido rachas negativas y positivas a lo largo de su carrera.

“Todos tenemos que respirar hondo y, al final, lo vamos a solucionar. No puedes pulsar el botón del pánico”, afirmó.

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La historia reciente de la NBA, sin embargo, ofrece pocas garantías para los equipos que comienzan con un balance de 0-4. Desde 2004-05, solo 10 de los 58 conjuntos que sufrieron ese arranque lograron clasificarse para los playoffs. Además, ninguno de los campeones de ese período perdió sus primeros cuatro partidos.

Miami todavía dispone de tiempo para corregir el rumbo, pero necesita respuestas inmediatas. La adaptación entre Antetokounmpo y Adebayo, la consistencia ofensiva y la capacidad para cerrar los partidos marcarán el futuro de un proyecto que nació con aspiraciones de título y que ahora debe demostrar que puede superar su primera gran crisis.