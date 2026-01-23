Miami Dade College recibe al embajador de EEUU en Perú en visita de "alto nivel"

La presidenta de Miami Dade College, Madeline Pumariega, convocó una mesa redonda para la visita del embajador de EEUU en Perú, Bernie Navarro. A la cita acudió Asdrúbal Aguiar, profesor emérito y secretario general del Grupo IDEA

MIAMI. - El Miami Dade College recibió este viernes 23 de enero al embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. Según informó la organización, se trató de una visita de "alto nivel" centrada en "fortalecer la colaboración internacional".

Para esta importante cita, la presidenta de Miami Dade Colleg e, Madeline Pumariega, convocó una mesa redonda con líderes del mundo académico, organizaciones empresariales, miembros del Cuerpo Consular de Miami y representantes de la comunidad empresarial internacional.

En este sentido, el debate resaltó la importancia de las alianzas globales para impulsar la educación, el desarrollo laboral y las oportunidades económicas en nuestra región y más allá. El embajador Navarro es licenciado en Finanzas Internacionales por la Universidad de Miami y cuenta con estudios de posgrado en Gobierno por la Universidad de Harvard.

Para el encuentro de este viernes, la presidenta Pumariega también recibió al Dr. Asdrúbal Aguiar, profesor Emérito de Miami Dade College y secretario general de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).

Nombramiento del embajador

Bernie Navarro fue nombrado embajador de Perú en mayo de 2025.

“Bernie es un líder muy respetado en finanzas inmobiliarias y recuperación económica. Además, le apasiona la educación, habiendo sido presidente del Consejo Directivo del Miami Dade College, la universidad más grande de Estados Unidos”, señaló el presidente de EEUU, Donald Trump, al anunciar la designación.

La Administración Trump señaló, en septiembre de 2025, que el embajador Navarro ha participado en misiones comerciales a Sudamérica y dirigió una a Perú para impulsar el comercio en el sur de Florida, colaborando con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Alcaldía de Miami y las juntas de desarrollo económico.

