lunes 22  de  diciembre 2025
EEUU

Trump retira a casi 30 embajadores nombrados por Biden en el marco de una amplia reestructuración

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que cambiar embajadores es "un proceso estándar en cualquier gobierno"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump.&nbsp;

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos retirará a decenas de embajadores nombrados durante la pasada administración del presidente Joe Biden, en el marco de una amplia reestructuración destinada a alinear el cuerpo diplomático con las prioridades de política exterior del mandatario Donald Trump.

Los jefes de misión, en su mayoría diplomáticos de carrera, fueron informados de que deben abandonar sus puestos para mediados de enero, según la American Foreign Service Association (AFSA), que representa a los empleados del Departamento de Estado.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
CONFLICTO

Trump deja abierta la posibilidad de una guerra con régimen de Venezuela: "no la descarto"
El general Francis Donovan.    
NOMINACIONES

Trump designa nuevo jefe del Comando Sur para intensificar acciones en aguas del Caribe y Pacífico

Informes de prensa señalan que se verán afectados embajadores de 30 países, especialmente en África.

Aunque es habitual que un gobierno reorganice a los embajadores en misiones o capitales estratégicas y designe a donantes o simpatizantes del presidente, es inusual el retiro de diplomáticos de carrera antes de que termine su periodo o se nombre a su sucesor.

"No se dio ninguna explicación para estas remociones", dijo la AFSA en Facebook. "Remover sin motivo a diplomáticos de alto rango socava la credibilidad de Estados Unidos en el extranjero y envía una señal preocupante al cuerpo diplomático profesional", en opinión de la organización.

"Es un derecho del presidente"

Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que cambiar embajadores es "un proceso estándar en cualquier gobierno".

"Un embajador es un representante personal del presidente, y es derecho del presidente asegurarse de que tiene individuos en estos países que promuevan la agenda de 'Estados Unidos primero'", dijo el funcionario bajo condición de anonimato en alusión al eslógan de campaña y gobierno de Trump.

En su segundo mandato, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han reformado la diplomacia estadounidense para centrarse en combatir la inmigración ilegal, recortar la ayuda exterior y las políticas de diversidad.

Rubio ha supervisado la destitución de cientos de empleados dentro del Departamento de Estado.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Radio Mambí, el reordenamiento del poder mediático en Miami y la antesala al cierre de otros medios

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
MÉXICO

Claudia Sheinbaum no aclara estatus de una filial de Pemex que envía petróleo a Cuba y no rinde cuentas

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania

Un soldado surcoreano es visto en una torre de vigilancia en la frontera con Corea del Norte, dividida por el río Imjin en Paju, al norte de Seúl, el 5 de junio de 2025.
CONFLICTO

Corea del Sur descarta reformar la Constitución para reconocer Corea del Norte como Estado independiente

Rodrigo De Paul (izq), Lionel Messi (c) y Sergio Busquets, del Inter Miami, hablan en el campo en la segunda mitad de un partido de la fase uno de la Copa de la Liga ante el Atlas FC en el Chase Stadium, el 30 de julio de 2025 en Fort Lauderdale, Florida. 
Fútbol

Rodrigo De Paul impulsa la llegada de más figuras europeas al Inter Miami

Te puede interesar

Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

Por Carlos Armando Cabrera
Jugadores se ven tentados y compran boletos del Powerball.
LOTERÍA

Florida se moviliza mientras el Powerball sigue en aumento

Tom Fabricio, representante republicano en Tallahassee. 
CONTROL DIGITAL

Proponen eliminar el obsoleto y costoso sticker amarillo de las matrículas de autos en Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
INICIATIVA

Inauguran en Doral programa para la inserción laboral de jóvenes con diversidad funcional

Investigadores trabajan en el lugar de la explosión de un coche en el sur de Moscú el 22 de diciembre de 2025. El teniente general Fanil Sarvarov, jefe del departamento de entrenamiento del Estado Mayor, murió en Moscú el 22 de diciembre de 2025 tras la explosión de un artefacto explosivo colocado debajo de su coche, según informaron los investigadores en un comunicado.
Atentado

Alto general ruso muere en explosión en Moscú, investigadores apuntan a Ucrania