miércoles 15  de  octubre 2025
Avanza el caso de El Taiger en corte de Miami: defensa celebra un "logro importante" y convoca apoyo para el juicio

El proceso judicial fue fijado oficialmente para el 8 de diciembre de 2025, con Damián Valdés Galloso como principal acusado.

José Manuel Carvajal El Taiger y Damián Valdés-Galloso.

José Manuel Carvajal "El Taiger" y Damián Valdés-Galloso.

Miami — Este miércoles se llevó a cabo una nueva audiencia en el caso del cantante cubano José Manuel Carvajal, conocido artísticamente como El Taiger, en una corte de Miami-Dade. La vista fue breve, pero dejó pasos concretos en dirección al juicio, según confirmó Teresa Padrón, quien ha acompañado de cerca la defensa del artista.

“Hoy deberían presentarse los oficiales que dijeron que se iban a tardar 30 días para escribir los reportes. Cuando llegamos, los oficiales no estaban ahí”, explicó Padrón desde las afueras del tribunal.

Sin embargo, lo que parecía un retraso se resolvió rápidamente.

“Cuando el juez preguntó, la oficina de la fiscalía dijo que los reportes ya fueron recibidos. Fue bastante rápido, gracias a Dios no se tardaron los 30 días”, afirmó.

Padrón también confirmó que tanto la fiscalía como la defensa tienen los documentos oficiales en sus manos, lo que allana el camino para la fase final del proceso judicial.

“Estos reportes ya están listos y la defensa también confirmó que tiene los mismos, y que ya oficialmente están listos para comenzar el juicio. Ese es otro gran logro”, celebró.

Según dijo, este avance representa “un paso importante para lograr la justicia, que es por lo que estamos peleando”.

Fecha del juicio y llamado a la comunidad

El juicio está programado para el próximo 8 de diciembre, y Teresa hizo un llamado público a los seguidores del cantante, en especial a la comunidad cubana del sur de la Florida para que la acompañen ese día en honor a la memoria de El Taiger.

“Les pido a todos los que me puedan acompañar aquí ese día, se los voy a agradecer. Sería muy bueno para nosotros poder tener una presencia bien grande en nombre de José Manuel Carvajal”, expresó.

Pidió marcar la fecha en el calendario: 8 de diciembre, a las 9:00 a.m., en el piso 7 de la corte de Miami-Dade, ubicada en el 1351 NW 12th Street.

