Migrantes buscan llegar a la frontera de EEUU antes de que Trump asuma el poder

"Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre (el poder)", dijo el colombiano Yamel Enríquez, refiriéndose a las solicitudes de asilo que los migrantes tramitan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses.

"Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera", añadió Enríquez.

Con el mismo propósito se unió a la caravana la venezolana Zuleika Carreño. "Uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme en este lado (de la frontera con Estados Unidos) y que toda esta caminata haya sido en vano", sostuvo.

Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma el 20 de enero próximo.

El magnate republicano advirtió que será "la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos".

Trump ha criticado a la administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris por las políticas de fronteras abiertas y que califica de "invasión" la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.

Millones han entrado

Las autoridades de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) registran el encuentro de un total de 10,825,387 de migrantes durante la administración Biden-Harris. A ellos se suman cerca de 2 millones de indocumentados que lograron evadir a las autoridades migratorias.

Se trataría de una cifra superior a los inmigrantes que han residido por años y décadas sin estatus legal en Estados Unidos al momento de llegar Biden y Harris a la Casa Blanca.

Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur en 2019 para destinar más dinero a la construcción de un muro fronterizo en medio de la inacción del Congreso al respecto. Los medios militares se han utilizado de diversas formas en relación con la seguridad fronteriza, por ejemplo en Texas. Sin embargo, no está claro cómo se utilizarían en relación con las deportaciones.

El republicano ha afirmado que es necesaria la deportación cuyo foco principal serían las personas con antecedentes criminales. El tema migratorio fue una piedra angular de la campaña de Trump para 2024, y sus altos cargos han repetido esa promesa desde que fue elegido este mes, debido a la inmigración sin presidentes durante la administración demócrata.

También ha prometido invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar de Estados Unidos a miembros de bandas, narcotraficantes y miembros de cárteles, con la ayuda de múltiples agencias gubernamentales, que han logrado entrar al país debido a las políticas flexibles de Biden y Harris.

Otras de las opciones la guardia nacional, un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocado para la protección del país en caso de conflicto o desastre.

En abril Trump declaró que esta fuerza "debería ser capaz" de hacerse cargo de las deportaciones.

"Si no es así, utilizaría el ejército", es decir, las tropas federales, declaró a Time.

Este miércoles, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores procedentes de su país a la economía estadounidense. Muchas de esas personas permanecen en el país vecino en condición irregular.

Los migrantes suelen organizar este tipo de movilizaciones para presionar la entrega de documentos que les permitan avanzar por territorio mexicano sin temor a ser deportados.

También lo hacen para ir acompañados y reducir el riesgo de sufrir ataques de delincuentes, pero en el trayecto se dispersan.

FUENTE: Con información de AFP