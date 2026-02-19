jueves 19  de  febrero 2026
MIGRACIÓN

Régimen cubano recibe un vuelo con 116 migrantes irregulares deportados por EEUU

Cuba registra desde hace más de seis años una grave crisis económica, lo que ha generado un éxodo migratorio masivo sin precedentes

Vuelo de deportación operado por autoridades del ICE, EEUU. 

ICE/TWITTER vía Diario de Cuba
El gobierno de EEUU devolvió a la isla a 31 ciudadanos cubanos que intentaron entrar a su país sin autorización.

Cortesía X Embajada de EEUU en Cuba
Llegada de cubanos deportados desde Estados Unidos.

Cortesía X Ministerio del Interior de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - Cuba recibió un vuelo con 116 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos en la segunda operación de este tipo registrada en lo que va de 2026 desde ese país, informó este jueves el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Este grupo -integrado por 88 hombres y 28 mujeres- llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Con esta nueva operación, suman 302 los cubanos retornados desde inicios de este año desde distintos países, principalmente Estados Unidos.

Este vuelo de deportación se efectuó "en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales", señaló el Minint en una nota divulgada en las redes sociales.

Las autoridades cubanas recalcaron su compromiso con una "migración regular, segura y ordenada", al tiempo que reiteraron el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

"Migración irregular"

Cuba recibió 1.669 migrantes irregulares desde Estados Unidos y otras naciones de la región en 2025, según ha informado el Minint.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados "inadmisibles", tras estar retenidos en la frontera con México.

Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), llegaron a Estados Unidos un total de 33.056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra representa un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217.615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias.

Cuba registra desde hace más de seis años una grave crisis económica, lo que ha generado un éxodo migratorio masivo sin precedentes.

FUENTE: Con información de EFE

