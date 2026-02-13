viernes 13  de  febrero 2026
EEUU

ICE prepara centros regionales de procesamiento de migrantes

El proyecto contempla megacentros con capacidad para hasta 10.000 migrantes y nuevas instalaciones de procesamiento regional

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

OCTAVIO JONES/ AFP
ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

AFP
Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

Agentes del Departamento de Seguridad Interna en Minnesota.

OCTAVIO JONES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea destinar cerca de 40.000 millones de dólares para ampliar su red de centros de detención en Estados Unidos, según documentos oficiales difundidos por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte.

La iniciativa se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, que contempla el control fronterizo y la detención de migrantes entre sus prioridades.

Lee además
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la entonación del himno nacional en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Jefa de seguridad de la NFL asegura que no habrá agentes del ICE en el Super Bowl
Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026.
Migración

Jefe de ICE anuncia la colaboración de las autoridades de Minnesota y la reducción de 700 agentes

El proyecto, titulado Reorganización de la detención, lleva el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e incluye la adquisición y renovación de ocho megacentros con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas, además de 16 instalaciones de procesamiento regional, diseñadas para albergar entre 1.000 y 1.500 migrantes por periodos de tres a siete días.

"Eventual expulsión"

En los megacentros, la permanencia promedio sería de hasta 60 días antes de una eventual expulsión.

ICE también prevé incorporar diez instalaciones ya operativas, lo que elevaría el coste total del plan a 38.300 millones de dólares. La agencia fijó como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que todas las instalaciones estén en funcionamiento. Entre los edificios identificados figura uno de 30.000 metros cuadrados en Merrimack, New Hampshire, donde se proyecta instalar entre 400 y 600 camas.

El anuncio llega en medio de tensiones políticas en Washington. El DHS enfrenta el riesgo de una nueva parálisis presupuestaria debido al estancamiento de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el futuro de ICE, tras dos tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

Los demócratas rechazan nuevos fondos para el DHS sin reformas profundas en las operaciones de la agencia, aunque ICE podrá seguir funcionando durante un eventual cierre gracias a recursos previamente aprobados por el Congreso.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año, el personal del ICE se duplicó en pocos meses, de 10.000 a 22.000 agentes, tras un aumento significativo en el presupuesto de la institución.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

Demócratas provocan una nueva parálisis del presupuesto para seguridad nacional

Congreso de EEUU pone fin al cierre presupuestal del gobierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
Tragedia

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su esposa.
POLÍTICA

EEUU y Ecuador concluyen acuerdo comercial

Te puede interesar

Kathryn  Ruemmler  (en el extremo izquierdo de la foto) durante una reunión con el entonces presidente Barack Obama.
ESCáNDALO

Exasesora jurídica de Obama, fiel y cercana amiga de Jeffrey Epstein

Por Leonardo Morales
Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Vista general de la refinería Camilo Cienfuegos, en el centro sur de Cuba. video
SUCESOS

Incendio en la refinería Ñico López agrava la tensión energética en Cuba

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
DECLARACIONES

Trump visitará Venezuela, pero sin especificar la fecha