ICE prepara centros regionales de procesamiento de migrantes

ICE y otros agentes federales responden a los manifestantes mientras operan en un vecindario residencial en Minneapolis, Minnesota, el 13 de enero de 2026.

Agentes de ICE se llevan arrestado a uno de los revoltosos de la extrema izquierda durante una protesta en Minnesota.

WASHINGTON - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea destinar cerca de 40.000 millones de dólares para ampliar su red de centros de detención en Estados Unidos, según documentos oficiales difundidos por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte.

La iniciativa se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, que contempla el control fronterizo y la detención de migrantes entre sus prioridades.

Migración Jefe de ICE anuncia la colaboración de las autoridades de Minnesota y la reducción de 700 agentes

FÚTBOL AMERICANO Jefa de seguridad de la NFL asegura que no habrá agentes del ICE en el Super Bowl

El proyecto, titulado Reorganización de la detención, lleva el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e incluye la adquisición y renovación de ocho megacentros con capacidad para entre 7.000 y 10.000 personas, además de 16 instalaciones de procesamiento regional, diseñadas para albergar entre 1.000 y 1.500 migrantes por periodos de tres a siete días.

"Eventual expulsión"

En los megacentros, la permanencia promedio sería de hasta 60 días antes de una eventual expulsión.

ICE también prevé incorporar diez instalaciones ya operativas, lo que elevaría el coste total del plan a 38.300 millones de dólares. La agencia fijó como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que todas las instalaciones estén en funcionamiento. Entre los edificios identificados figura uno de 30.000 metros cuadrados en Merrimack, New Hampshire, donde se proyecta instalar entre 400 y 600 camas.

El anuncio llega en medio de tensiones políticas en Washington. El DHS enfrenta el riesgo de una nueva parálisis presupuestaria debido al estancamiento de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el futuro de ICE, tras dos tiroteos mortales ocurridos en Mineápolis.

Los demócratas rechazan nuevos fondos para el DHS sin reformas profundas en las operaciones de la agencia, aunque ICE podrá seguir funcionando durante un eventual cierre gracias a recursos previamente aprobados por el Congreso.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año, el personal del ICE se duplicó en pocos meses, de 10.000 a 22.000 agentes, tras un aumento significativo en el presupuesto de la institución.

FUENTE: Con información de AFP