martes 4  de  noviembre 2025
Economía

EEUU afirma que control de tierras raras enfrenta a China con el mundo: "Es una coerción económica"

"El anuncio de China no es más que un intento de apoderarse de la cadena de suministro global", dijo el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.

Buque mercante atraca en Puerto para el descargue.

ANTHONY WALLACE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, criticó el miércoles las restricciones de exportación de tierras raras de Pekín y dijo que se trata de "China contra el mundo".

"Esto debería ser una señal clara para nuestros aliados de que debemos trabajar juntos, y juntos trabajaremos", manifestó Bessent a periodistas en una conferencia de prensa.

Lee además
Un buque portacontenedores navega en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, China, el 9 de octubre de 2025.
COMERCIO

China insta a EEUU a retomar el diálogo; Trump afirma que el interés "no es perjudicar" a Pekín
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Sus comentarios se produjeron mientras los líderes económicos mundiales se encuentran en Washington esta semana para las reuniones de otoño boreal del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

"No queremos desacoplarnos. Deberíamos trabajar juntos para reducir riesgos y diversificar nuestras cadenas de suministro lejos de China lo más rápido posible", instó Bessent.

Bessent dijo después en una rueda de prensa que Washington ya está "en conversaciones" con sus socios sobre posibles formas de responder.

Luego el secretario declaró en un foro organizado por CNBC el miércoles que planea hablar con aliados europeos, Australia, Canadá, India, entre otras naciones asiáticas.

En espera de conversaciones con China

No obstante, sostuvo que Washington preferiría no tomar medidas de represalia contra China, esperando que esta semana se lleven a cabo más conversaciones con Pekín.

El secretario habló días después de que Pekín impusiera nuevos controles a la exportación de tecnologías y artículos relacionados con tierras raras.

China es el principal productor mundial de los minerales utilizados para fabricar imanes, cruciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que "esto no se trata solo de Estados Unidos".

"El anuncio de China no es más que un intento de apoderarse de la cadena de suministro global", enfatizó.

"Este movimiento no es una represalia proporcional. Es un ejercicio de coerción económica sobre todos los países del mundo", agregó.

Una tregua frágil

Las tensiones comerciales entre Washington y Pekín se han reavivado durante la segunda presidencia de Donald Trump, con aranceles recíprocos que alcanzaron hasta los tres dígitos en un momento.

Ambas partes han reducido los niveles de tensión, pero su tregua sigue siendo frágil y debe expirar a principios de noviembre.

Desde los últimos controles relacionados con las tierras raras, Trump ha amenazado con un arancel adicional del 100% a los bienes provenientes de China a partir de noviembre también.

Se espera que los líderes de las dos mayores economías del mundo se reúnan en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comenzará a finales de este mes.

Bessent dijo anteriormente a CNBC que Trump aún tiene previsto reunirse con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Secretario del Tesoro de EEUU "optimista" sobre negociaciones comerciales con China

EEUU anuncia que se convertirá en accionista de empresa especializada en tierras raras

Wall Street entra en corrección tras dos semanas de fuerte ímpetu inversionista

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes