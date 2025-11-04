martes 4  de  noviembre 2025
LA BOLSA

Wall Street entra en corrección tras dos semanas de fuerte ímpetu inversionista

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,74%, el índice Nasdaq perdía un 1,58% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 1,14%

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

ANGELA WEISS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street abrió a la baja el martes por toma de ganancias tras las fuertes subidas de los gigantes de la inteligencia artificial (IA) en las últimas sesiones.

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,74%, el índice Nasdaq perdía un 1,58% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 1,14%.

Lee además
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira
Esta imagen satelital proporcionada por Maxar Technologies y tomada el 22 de junio de 2025, muestra un cráter tras los ataques de EEUU a la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz en el centro de Irán.
CONFLICTO

Irán confirma que uranio enriquecido está bajo escombros de instalaciones bombardeadas por EEUU en junio

Los precios del petróleo cerraron el lunes con un ligero aumento, mientras que la OPEP+ anunció el domingo un último incremento en sus cuotas de producción antes de una pausa en el primer trimestre de 2026 para evitar un exceso de oferta.

"Los ocho países participantes decidieron incrementar la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado, un aumento ampliamente anticipado por analistas.

Por su parte, las tecnológicas siguen impulsando los principales indicadores en Wall Street como parte de una fiebre de inversiones en Inteligencia Artificial.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia que se convertirá en accionista de empresa especializada en tierras raras

Sector de la tecnología sigue con su impulso en Wall Street

Amazon experimenta espiral del valor de sus acciones en Wall Street

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
POLÍTICA

República Dominicana pospone Cumbre de las Américas tras "cuidadoso análisis" por situación en la región

Te puede interesar

Alina García, supervisora de elecciones de Miami Dade.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes