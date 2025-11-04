Wall Street entra en corrección tras dos semanas de fuerte ímpetu inversionista

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.

Wall Street abrió a la baja el martes por toma de ganancias tras las fuertes subidas de los gigantes de la inteligencia artificial (IA) en las últimas sesiones.

En las primeras operaciones, el Dow Jones retrocedía un 0,74%, el índice Nasdaq perdía un 1,58% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 1,14%.

Los precios del petróleo cerraron el lunes con un ligero aumento, mientras que la OPEP+ anunció el domingo un último incremento en sus cuotas de producción antes de una pausa en el primer trimestre de 2026 para evitar un exceso de oferta.

"Los ocho países participantes decidieron incrementar la producción en 137.000 barriles por día" en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado, un aumento ampliamente anticipado por analistas.

Por su parte, las tecnológicas siguen impulsando los principales indicadores en Wall Street como parte de una fiebre de inversiones en Inteligencia Artificial.

