Jefe del Pentágono visita República Dominicana en medio de despliegue militar en el Caribe

República Dominicana coopera con Estados Unidos en la fase "Lanza del Sur" de su operación antinarcóticos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará el miércoles República Dominicana para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe, informó este martes la embajada estadounidense en Santo Domingo.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, pero el dictador venezolano Nicolás Maduro denuncia que se trata de un operativo para buscar su derrocamiento.

Hegseth arribará a la isla cerca del mediodía, según una convocatoria de la embajada. República Dominicana coopera con Estados Unidos en la fase "Lanza del Sur" de su operación antinarcóticos.

"Seguimos trabajando con los Estados Unidos, porque esta es una lucha fuerte y más en algunos países, principalmente de Sudamérica, que han aumentado la cantidad de producción de narcotráfico, especialmente de cocaína", dijo en la víspera el presidente, Luis Abinader, al anunciar que esperaba la visita de Hegseth.

El anuncio de la visita del secretario de Defensa estadounidense coincide también con la del jefe del Estado Mayor, Dan Caine, a Trinidad y Tobago este martes para también conversar sobre narcotráfico. El país, a muy corta distancia de Venezuela, ha colaborado con Washington en el último mes para realizar ejercicios militares.

Washington acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles y el lunes lo designó como grupo terrorista. Venezuela calificó la designación como una "ridícula patraña".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos de 83 personas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

