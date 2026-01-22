jueves 22  de  enero 2026
SEGURIDAD

Negociación de Groenlandia, paso estratégico de EEUU por la protección del hemisferio

Factores geopolíticos y estratégicos pesan en el plan sobre la isla en la que EEUU lleva 120 años invirtiendo y que es clave para el hemisferio, dice experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. &nbsp;

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.

 

FABRICE COFFRINI / AFP
Por Olgalinda Pimentel

MIAMI.- El presidente de EEUU, Donald Trump, exigió este miércoles, en la cumbre de Davos, que se inicien "negociaciones inmediatas" para la adquisición de Groenlandia, y en los tiempos actuales, más que hace 150 años cuando la nación inició su inversión, es “indispensable” hacerlo, afirmó Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada estadounidense.

Hay razones de geopolítica y estrategia hemisférica que explican por qué Trump replantea, como hizo en 2017, tener el control de una isla helada, cubierta de hielo en 80% de su superficie, con la más pequeña densidad poblacional del mundo (54,000 habitantes) y poco relevante para el gobierno danés,del cual depende con un presupuesto de 500 millones de euros aproximadamente, dijo.

Lee además
El presidente Donald Trump habla con periodistas.
MUNDO

Trump viaja a Davos en medio de la tensión entre EEUU y Europa por Groenlandia
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Además, la planteada negociación sobre Groenlandia tienes antecedentes. “Los daneses vendieron las islas Vírgenes a EEUU a principios de siglo, durante la primera guerra mundial, por temor a que los nazis pudieran poner submarinos, y lo hicieron con mucho gusto”, acotó.

Estrategia de EEUU

“Rusia está muy activa en el Ártico buscando recursos naturales, como gas, líquido de gas, y varios otros minerales estratégicos. Y también China ha estado haciendo lo mismo con factorías en los últimos 27 años en todo el hemisferio americano”, explicó.

Y la idea no es solamente de este presidente, sino que ha existido el interés geopolítico en los últimos 27 o 30 años, por la potencial apertura de alguna vía marítima en el Ártico por descongelamiento de las capas de hielo. Hay que entender que los rusos llevan muchísimos años metidos en el círculo ártico, y hoy por hoy los rusos tienen 60 rompehielos, China tiene cinco y EEUU tiene solo uno que está funcionando”, añadió.

Groenlandia es el octavo país del mundo con yacimientos minerales estratégicos y reservas naturales. El oro, la plata, el cobre y el platino se encuentran entre sus recursos y posee piedras preciosas, diamantes y grandes cantidades de tierras raras. También destacan los yacimientos de hierro, molibdeno, wolframio y cromo a la espera de una mayor explotación.

Según informaciones, EEUU estima que la mayor isla del mundo encierra el 22% de las reservas mundiales de petróleo y gas natural convencionales. Y litio, metal apetecido principalmente por China por ser comercial.

Control en Groenlandia

Según Pérez, el problema “no es tanto comprar o no comprar”. “El problema es que si tú no tienes control y las decisiones en Groenlandia sobre quién puede invertir y explotar minerales estratégicos, entonces estás perdiendo el tiempo”, dijo el coronel Pérez al hacer alusión al gobierno danés que no frena la presencia china en esa región.

Pero EEUU, que siempre ha suministrado protección a Groenlandia, puede ofrecer la tecnología para la explotación en ese territorio cubierto de una impenetrable capa de hielo de 13 millas de espesor.

El analista no ve en el panorama ninguna pretensión de adhesión de la isla, bajo dominio de la OTAN, por la fuerza, un supuesto que Trump descartó ayer de plano.

“Groenlandia y los daneses, es curioso, siempre han permitido a los americanos abrir las bases que quieran. Si quieren abrir 30 bases lo pueden hacer, y siempre lo han podido hacer, porque esto es un beneficio para ellos”, indicó.

“Pero el asunto aquí no es de abrir bases militares. Es que la Unión Europea sea parte de la explotación de estos minerales estratégicos y no permitir ni que los rusos ni los chinos tomen posesión de eso”, afirmó.

Negociaciones largas

La adquisición de Groenlandia, no obstante, debe pasar por un largo proceso para su concreción, explicó.

“Para llegar a un acuerdo, la OTAN tiene a su vez que entenderse con su dueño, que es la Unión Europea, para ver qué contratos y qué cosas van a hacer para lograr el desarrollo y defensa de Groenlandia”.

Además, lo que se decida tiene que estar aprobado por el Congreso de EEUU, al igual que por el de la Unión Europea, precisó el experto.

“Para la OTAN verse por primera vez en el Tratado Atlántico Norte, que incluye la defensa de Canadá y Estados Unidos, es un paso muy importante. Y hay que recordar que nuestro hemisferio también es parte de la OTAN, y ese es el reconocimiento más grande que ha ocurrido en todo esto. Ahora ellos también toman responsabilidad por este territorio”.

FUENTE: Entrevista coronel retirado Octavio Pérez, analista y experto en seguridad

Temas
Te puede interesar

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

¿Cuánto exige el IRS al mes? Claves sobre los planes de pago en 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de estudiantes ingresando a un centro escolar.
EDUCACIÓN PÚBLICA

Broward aprueba el cierre de seis escuelas ante caída sostenida de matrícula

Foto compartida en X por Alex Soros, junto a Gavin Newsom, gobernador de California.
POLÉMICA

Davos, Alex Soros y Gavin Newsom: la postal de una élite global alineada contra Trump

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

Te puede interesar

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.
ACUSACIóN

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su director ejecutivo por $5.000 millones

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos dialoga con el jefe de la OTAN  Mark Rutte durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.
GROENLANDIA

OTAN: EEUU trata de impedir la peligrosa expansión de Rusia y China en el Ártico

La nueva representante de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU designa nueva jefa de misión diplomática en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump exhibe su nueva Junta de la Paz en Davos el 22 de enero de 2026.
ACUERDO DE PAZ

"Esta guerra tiene que terminar", dice Trump tras reunirse con Zelenski en Davos

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero de 2025 en Caracas.
DICTADURA

Régimen excarcela a yerno de Edmundo González Urrutia condenado por "terrorismo"