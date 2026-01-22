Negociación de Groenlandia, paso estratégico de EEUU por la protección del hemisferio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026.

MIAMI .- El presidente de EEUU , Donald Trump , exigió este miércoles, en la cumbre de Davos, que se inicien " negociaciones inmediatas" para la adquisición de Groenlandia , y en los tiempos actuales, más que hace 150 años cuando la nación inició su inversión, es “indispensable” hacerlo, afirmó Octavio Pérez, coronel retirado de la Fuerza Armada estadounidense.

Hay razones de geopolítica y estrategia hemisférica que explican por qué Trump replantea, como hizo en 2017, tener el control de una isla helada, cubierta de hielo en 80% de su superficie, con la más pequeña densidad poblacional del mundo (54,000 habitantes) y poco relevante para el gobierno danés,del cual depende con un presupuesto de 500 millones de euros aproximadamente, dijo.

Además, la planteada negociación sobre Groenlandia tienes antecedentes. “Los daneses vendieron las islas Vírgenes a EEUU a principios de siglo, durante la primera guerra mundial, por temor a que los nazis pudieran poner submarinos, y lo hicieron con mucho gusto”, acotó.

Estrategia de EEUU

“Rusia está muy activa en el Ártico buscando recursos naturales, como gas, líquido de gas, y varios otros minerales estratégicos. Y también China ha estado haciendo lo mismo con factorías en los últimos 27 años en todo el hemisferio americano”, explicó.

Y la idea no es solamente de este presidente, sino que ha existido el interés geopolítico en los últimos 27 o 30 años, por la potencial apertura de alguna vía marítima en el Ártico por descongelamiento de las capas de hielo. Hay que entender que los rusos llevan muchísimos años metidos en el círculo ártico, y hoy por hoy los rusos tienen 60 rompehielos, China tiene cinco y EEUU tiene solo uno que está funcionando”, añadió.

Groenlandia es el octavo país del mundo con yacimientos minerales estratégicos y reservas naturales. El oro, la plata, el cobre y el platino se encuentran entre sus recursos y posee piedras preciosas, diamantes y grandes cantidades de tierras raras. También destacan los yacimientos de hierro, molibdeno, wolframio y cromo a la espera de una mayor explotación.

Según informaciones, EEUU estima que la mayor isla del mundo encierra el 22% de las reservas mundiales de petróleo y gas natural convencionales. Y litio, metal apetecido principalmente por China por ser comercial.

Control en Groenlandia

Según Pérez, el problema “no es tanto comprar o no comprar”. “El problema es que si tú no tienes control y las decisiones en Groenlandia sobre quién puede invertir y explotar minerales estratégicos, entonces estás perdiendo el tiempo”, dijo el coronel Pérez al hacer alusión al gobierno danés que no frena la presencia china en esa región.

Pero EEUU, que siempre ha suministrado protección a Groenlandia, puede ofrecer la tecnología para la explotación en ese territorio cubierto de una impenetrable capa de hielo de 13 millas de espesor.

El analista no ve en el panorama ninguna pretensión de adhesión de la isla, bajo dominio de la OTAN, por la fuerza, un supuesto que Trump descartó ayer de plano.

“Groenlandia y los daneses, es curioso, siempre han permitido a los americanos abrir las bases que quieran. Si quieren abrir 30 bases lo pueden hacer, y siempre lo han podido hacer, porque esto es un beneficio para ellos”, indicó.

“Pero el asunto aquí no es de abrir bases militares. Es que la Unión Europea sea parte de la explotación de estos minerales estratégicos y no permitir ni que los rusos ni los chinos tomen posesión de eso”, afirmó.

Negociaciones largas

La adquisición de Groenlandia, no obstante, debe pasar por un largo proceso para su concreción, explicó.

“Para llegar a un acuerdo, la OTAN tiene a su vez que entenderse con su dueño, que es la Unión Europea, para ver qué contratos y qué cosas van a hacer para lograr el desarrollo y defensa de Groenlandia”.

Además, lo que se decida tiene que estar aprobado por el Congreso de EEUU, al igual que por el de la Unión Europea, precisó el experto.

“Para la OTAN verse por primera vez en el Tratado Atlántico Norte, que incluye la defensa de Canadá y Estados Unidos, es un paso muy importante. Y hay que recordar que nuestro hemisferio también es parte de la OTAN, y ese es el reconocimiento más grande que ha ocurrido en todo esto. Ahora ellos también toman responsabilidad por este territorio”.

FUENTE: Entrevista coronel retirado Octavio Pérez, analista y experto en seguridad