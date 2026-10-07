Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que Irán ha "perdido el control total" del Estrecho de Ormuz por donde, según él, circula casi tanto petróleo como antes de la guerra regional.

Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, los militares del régimen de Irán han utilizado esa vía libre internacional para chantajear a EEUU y afectar parte del comercio mundial de hidrocarburos.

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Sin embargo, durante una visita a Atenas, el secretario de Estado aseguró que el tránsito de petróleo por ese Estrecho ha vuelto casi a la normalidad.

"Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, el régimen iraní ha perdido el control total del Estrecho", declaró Rubio durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis.

Los radicales iraníes "también han perdido el poder en el plano militar", insistió.

Rubio también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Estados Unidos hacen mella en la economía iraní y que "la situación se torna catastrófica para ellos".

El control del Estrecho de Ormuz es uno de los focos calientes en la guerra contra el régimen terrorista iraní, que sigue resistiéndose a claudicar tras ser devastado militarmente y ante un bloqueo naval y financiero sin precedentes en la historia.

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FUENTE: Con información de AFP.