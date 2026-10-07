miércoles 7  de  octubre 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

"Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, el régimen iraní ha perdido el control total del Estrecho", declaró el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en rueda de prensa en Atenas

MARCO RUBIO SALUDA AL MINISTRO GRIEGO DE DEFENSA (ED) Nikos Dendias EN VISITA A ATENAS OCT. 6 2026 MARK SCHIEFELBEIN AFP
Por Leonardo Morales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el miércoles que Irán ha "perdido el control total" del Estrecho de Ormuz por donde, según él, circula casi tanto petróleo como antes de la guerra regional.

Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, los militares del régimen de Irán han utilizado esa vía libre internacional para chantajear a EEUU y afectar parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Lee además
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU
El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

Sin embargo, durante una visita a Atenas, el secretario de Estado aseguró que el tránsito de petróleo por ese Estrecho ha vuelto casi a la normalidad.

"Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, el régimen iraní ha perdido el control total del Estrecho", declaró Rubio durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis.

Los radicales iraníes "también han perdido el poder en el plano militar", insistió.

Rubio también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Estados Unidos hacen mella en la economía iraní y que "la situación se torna catastrófica para ellos".

El control del Estrecho de Ormuz es uno de los focos calientes en la guerra contra el régimen terrorista iraní, que sigue resistiéndose a claudicar tras ser devastado militarmente y ante un bloqueo naval y financiero sin precedentes en la historia.

[email protected]

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump confía en que el Congreso apruebe su cheque de $5.000 para estadounidenses si republicanos ganan

Rubio: EEUU se mantiene "firme" junto al presidente de Bolivia en lucha contra corrupción y el narco

Marco Rubio niega de nuevo que EEUU obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El aviso oficial confirma la incautación administrativa de 90 cargamentos, valorados en aproximadamente 2.8 millones de dólares.
OPERACIÓN FEDERAL

Autoridades estadounidenses expondrán un presunto esquema para enviar combustible a Cuba y eludir sanciones

Imagen del NHC en las primeras horas del 7 de octubre de 2026.
ALERTA

Isaias se forma en el Golfo y podría llegar como huracán a la costa de Estados Unidos

El USS Billings (LCS 15), un buque de combate litoral, se ve detrás del presidente Donald Trump, mientras oficiales de la Marina de los EEUU escuchan al mandatario hablar en Anduril Industries en Sparrows Point, Maryland, el 6 de octubre de 2026.
Conflicto

Trump advierte que "muy pronto" decidirá si la guerra de Irán termina "por las buenas o las malas"

El servicio de Metrorail en Miami-dade cuenta con dos líneas que suman 25 millas. 
MEDIO DÓLAR MÁS

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

Te puede interesar

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Por Leonardo Morales
Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds lanza ofensiva publicitaria ante avance de Jolly en Florida

Captura de pantalla de la transmisión en vivo del foro presencial y virtual “La propiedad privada después de la transición en Venezuela”.  video
EN VIVO

Interamerican Institute for Democracy y CEDICE Libertad analizan el futuro de la propiedad privada en la Venezuela postransición

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
RESPUESTA

Marco Rubio niega de nuevo que EEUU obstaculice el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Tribunal Supremo de Venezuela actuó como brazo judicial del régimen de Nicolás Maduro
VENEZUELA

Exmagistrada denuncia que fue obligada a firmar inhabilitación de María Corina Machado