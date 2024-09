Nueva medida del Seguro Social alivia la carga para millones de clientes

El Comisionado del Seguro Social, Martin O’Malley, dijo: “En los formularios que las personas que viven en EEUU usan con más frecuencia, estamos eliminando la mayor cantidad posible de dificultades, desde ayudar a las personas a firmar con solo hacer clic en un botón, hasta reducir la necesidad de visitar una oficina del Seguro Social o enviar algo por correo postal, cuando sea posible. Esto significa un procesamiento más rápido y con menos errores y un mejor servicio para nuestros clientes, quienes merecen un gobierno que satisfaga sus necesidades de manera eficiente y eficaz”.

Como resultado de este trabajo, el Seguro Social permitirá ahora una firma electrónica en lugar de una firma manuscrita para más de 30 formularios, que constituyen el 90% de los formularios más utilizados por los clientes del Seguro Social en las oficinas locales.

En conjunto, estos representan aproximadamente 14 millones de formularios firmados que se envían anualmente.

Además, este año el Seguro Social también ha eliminado por completo el requisito de firma para 13 de sus formularios más utilizados, que representan un volumen total de aproximadamente 1 millón de envíos anuales. Esto incluye la eliminación del requisito de firma para el formulario Medical Source Opinion of Patient’s Capability to Manage Benefits (formulario SSA-787, Opinión de fuente médica sobre la capacidad del paciente para administrar los beneficios, el cual tiene un volumen anual total de 768,000), el formulario Letter to Employer Requesting Wage Information (formulario SSA-L4201, Carta al empleador que solicita información sobre salarios, el cual tiene un volumen anual de 133,000) y el formulario Request for Reconsideration/Disability Cetion Right to Appear (formulario SSA-789, Solicitud de reconsideración/derecho a comparecer por cese de incapacidad, el cual tiene un volumen anual de 49,000). Los clientes también pueden descargar muchos de los 13 formularios por internet, lo que reduce aún más la carga que sienten los clientes.

Para aprovechar este progreso, el Seguro Social está considerando eliminar los requisitos de firma en otros formularios, lo que aliviaría los requisitos de aproximadamente 1 millón de transacciones adicionales.

El Seguro Social trabaja para pagarle a las personas correctas, en el momento correcto, la cantidad correcta. Estos esfuerzos garantizan que mantengamos protecciones antifraude sólidas y, al mismo tiempo, eliminemos los requisitos complicados que no cumplen con los fines previstos.

Estos esfuerzos también complementan otras iniciativas para modernizar y optimizar las operaciones. La agencia está ampliando las opciones de comunicación sin papel para los millones de usuarios de Social Security (solo disponible en inglés), para que puedan ver por internet su Estado de cuenta del Seguro Social, seguir el estatus de sus reclamaciones y calcular los posibles beneficios por jubilación. Ahora, my Social Security ofrece los avisos de 60 categorías para que los clientes puedan accederlos fácilmente por internet, incluyendo el Ajuste por costo de vida, el formulario SSA-1099, los aumentos de beneficios, las confirmaciones de citas y mucho más.

Los nuevos titulares de cuentas my Social Security pueden elegir comunicaciones solo por internet con un solo clic, y le recomendamos a los demás a hacer la transición para disfrutar de una mejor experiencia.

El Seguro Social está llevando a cabo este trabajo alineándose con la Orden Ejecutiva Transforming Federal Customer Experience and Service Delivery to Rebuild Trust in Government (Experiencia del cliente federal y la prestación de servicios para reestablecer la confianza en el gobierno [E.O. 14058]), la guía de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, siglas en inglés) Delivering a Digital-First Public Experience (Brindando una experiencia pública digital [M-23-22]), y la guía de la OMB Improving Access to Public Benefits Programs Through the Paperwork Reduction Act (Mejorando el acceso a los programas de beneficios públicos a través de la Ley de Reducción de Trámites [M-22-10]).

Para escuchar directamente al Comisionado O'Malley y obtener más información sobre los esfuerzos para eliminar los requisitos de la firma manuscrita, visite la página de YouTube (solo disponible en inglés) de la agencia.

Para obtener más información sobre los servicios por internet, visite Servicios por internet | SSA. Para crear una cuenta my Social Security, por favor, visite www.ssa.gov/myaccount (solo disponible en inglés).

FUENTE: SSA